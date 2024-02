La carta de amor de Rosario Mohedano a su marido en tiempos difíciles

Rosario Mohedano se ha convertido en el centro de la noticia después de que su ex Antonio Tejado, padre de su hijo mayor, haya sido ingresado en prisión provisional como el supuesto cerebro de la trama del robo en casa de María del Monte y otras viviendas de lujo en Sevilla. La hija de Amador Mohedano y sobrina de Rocío Jurado ha optado por el silencio sobre la detención y posterior ingreso en la cárcel del que fuera su pareja entre los años 2007 y 2009 y con el que tuvo un hijo que ahora tiene 15 años. Pese a la complicada relación que siempre existió entre ambos a raíz de su ruptura, no cabe duda que son momentos muy difíciles para Rosario Mohedano y su hijo adolescente, pero que afrontan unidos y junto al resto de su familia con la que son una piña.

En medio de huracán mediático que ha suscitado la detención de Antonio Tejado, Rosario Mohedano se refugia en sus seres queridos y ha querido dedicarle unas palabras muy románticas a su marido, Andrés Fernández, con quien se casó en 2011, al que se refiere como "mi otro yo" y "con el que todo en la vida merece la pena". Andrés ha sido su mejor apoyo durante más de una década, fruto de su amor nacieron dos hijos, y a él le ha querido dedicarle esta carta de amor con motivo del Día de los Enamorados.

"Podría estar escribiendo de mi otro yo hasta el San Valentín del año que viene …", comenzó a escribir la hija de Rosa Benito, "pero creo que esto lo resume bastante bien", continuó. "Lo quiero todo contigo porque contigo todos los días cuentan, todos los días merecen la pena. Hemos hecho un equipazo tremendo vida mía y no puedo estar más orgullosa de tenerte como compañero de vida", dice sobre el padre de sus dos hijos menores, Alejandra, de 12 años, y Andrés, de 10. "Disfrutemos mientras nos lo curramos. Te adoro, te deseo, te quiero siempre. Feliz día del amor y la amistad", concluye con una hilera de corazones y las fotos más románticas de su álbum de fotos tras recibir un enorme ramo de rosas rojas de su marido.



Andrés Fernández llegó a la vida de Rosario Mohedano en un momento complicado para ella tras su ruptura con Antonio Tejado, padre de su primer hijo. Así lo contaba en las páginas de la revista ¡HOLA!: "Pienso que conocí a Andrés cuando yo estaba en el peor momento de mi vida. Acababa de pasar por una ruptura y tenía un hijo de dos meses. Por eso, le agradezco tanto que aun así quisiera conocerme", señaló la sobrina de Rocío Jurado. Andrés, por su parte, hablaba maravillas de su novia. "Rosario es una mujer excepcional. Tiene un hijo maravilloso por el que se desvive y al que yo quiero con locura. Quiero que sea mi mujer y la madre de mis hijos. Lo tengo muy claro". "Me encontré con una mujer bastante herida, pero enseguida me di cuenta de lo buena persona que es. Me encantó desde el primer momento. No puedo decir más", contaba.

Después de varios años de noviazgo, la pareja anunció que esperaban su primer hijo juntos. "Somos muy felices, aunque el niño llega un poco de improviso, porque nuestro deseo era habernos casado primero", señaló Rosario en una exclusiva para la revista ¡HOLA! La pareja quiso casarse antes de la llegada del bebé y organizó una boda por todo lo alto en la ermita de Yerbabuena, la finca de su tía Rocío Jurado, a la que asistieron todos sus seres queridos, entre ellos José Ortega Cano con sus hijos Jose Fernando y Gloria Camilia, así como su prima Rocío Carrasco, que acudió con Fidel Albiac. Habían pasado cinco años de la muerte de Rocío Jurado -falleció el 1 de junio de 2006- pero seguían siendo una familia unida. Alrededor de 450 invitados acudieron al enlace, que se celebró el 8 de abril de 2011, entre ellos María Teresa Campos, Remedios Cervantes, las cantantes Pastora Soler y Nuria Fergó, la empresaria Olivia Valere y el torero Víctor Puerto.



El 10 de diciembre de 2011 el matrimonio dio la bienvenida a su hija, a la que pusieron el nombre de Alejandra. Rosario dio a luz en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. "Gracias de todo corazón. Hoy es uno de los días más felices de mi vida", exclamaba la feliz mamá. En marzo de 2013 nació su hijo Andrés, al que pusieron el nombre de su padre. Rosario se convertía en madre de familia numerosa y contaba que se las arreglaba bastante bien con los tres niños. "A veces me faltan manos, pero tengo mucha ayuda. Mi marido se porta bien, tengo a la familia cerca de mí y en cualquier momento puedo tirar de teléfono para pedir ayuda. Aparte tengo unos niños muy buenos por eso me he aventurado a tener el tercero", apuntaba. Vivía un momento muy feliz que se vio empañado por la separación de sus padres, Amador Mohedano y Rosa Benito, que en palabras de su hija "lucharon por estar juntos, pero vieron que no podían con esta situación", después de casi 40 años de matrimonio, cuatro hijos, nietos...

La pareja ha sabido superar momentos difíciles muy unidos junto a sus tres hijos, como así ocurrirá esta vez, porque como le dice Rosario a su marido Andrés en su carta de amor: "Hemos hecho un equipazo tremendo y no puedo estar más orgullosa de tenerte como compañero de vida".