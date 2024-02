María del Monte, destrozada tras la detención de su sobrino Antonio Tejado

María del Monte está destrozada por la detención de su sobrino. Este sábado, Antonio Tejado ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación después de ser detenido por las unidades de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla en una operación contra una banda dedicada a robos con violencia e intimidación en viviendas de la comarca del Aljarafe. Una detención que habría afectado gravemente a la cantante, debido a que los investigadores barajan la hipótesis de que esta banda podría estar relacionada con los últimos robos más mediáticos: el de la casa de María del Monte y el de Sergio Ramos.

"Ella lo está pasando fatal, para ella es una auténtica tragedia porque quiere mucho a su sobrino y de confirmarse eso que se está hablando, que tenga que ver con el robo, sería muy duro para ella", ha desvelado Omar Suárez en el programa Fiesta. El periodista ha podido hablar con el entorno cercano de la artista y ha confirmado que por ahora "no quiere decir nada de momento porque eso aún no se ha confirmado". Cabe recordar que, según se confirmó en su momento, los ladrones que asaltaron la casa de la intérprete "conocían detalles de la casa que solo los más cercanos a la cantante saben", han recordado en el espacio presentado por Emma García. Por el momento, María no ha hecho ninguna declaración pública, así que habrá que esperar a que se aclare lo sucedido.

La detención de Antonio Tejado en Sevilla

El arresto tuvo lugar el viernes 9 de febrero después de una exhaustiva labor llevada a cabo por la Guardia Civil, la cual incluyó un total de 11 registros en la ciudad andaluza. Para llevar a cabo estos registros, se contó con la colaboración de la Policía Local de Sevilla. Durante una de estas inspecciones en las Tres Mil Viviendas, se encontró una plantación de marihuana. Los individuos detenidos serán presentados ante las autoridades judiciales el próximo lunes en los juzgados del Prado de San Sebastián.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil, responsables de esta operación, están investigando si la banda está vinculada al robo ocurrido en la residencia de María del Monte en Gines o en la finca de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación el verano pasado. Es importante recordar que la cantante sufrió un gran susto durante la madrugada del viernes 25 de agosto cuando un grupo de individuos encapuchados irrumpió violentamente en su hogar y sustrajo una considerable suma de dinero.

En el momento del asalto, tanto María del Monte como su esposa, la periodista Inmaculada Casal, se encontraban en la vivienda. Después del incidente, aún afectadas por el shock, expresaron el profundo temor que habían experimentado. “Intentaremos poco a poco seguir adelante. Lo vivido, vivido está. Quiero que sepáis que en casa no hay cantidades ingentes de dinero, pero se han llevado todo", expresaba.