María del Monte rompe a llorar al hablar del robo que sufrió en su casa hace dos meses

Sucedió a finales del mes de agosto, pero todavía sigue afectándola mucho cuando lo recuerda. María del Monte, de 61 años, ha sido una de las concursantes en la última entrega de Dúos increíbles donde ha formado equipo con Famous, que fue ganador de OT 2018. Antes de participar en este espacio, María se ha sincerado acerca de la excelente etapa profesional que atraviesa en el programa Mañaneros, de Jaime Cantizano, donde ha confesado sin embargo que el robo con fuerza que sufrió el pasado mes de agosto empaña este momento de paz laboral. "La procesión va por dentro" ha respondido cuando Jaime ha destacado la fuerza y el optimismo con los que ha afrontado lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en su casa en la localidad sevillana de Gines. Dos encapuchados entraron en la vivienda donde María estaba con su pareja, Inmaculada Casal, y se llevaron muchos recuerdos. "Si te dijera que me he recuperado, te estaría mintiendo a ti, pero, sobre todo, a mí. Estamos mejor, tenemos días. No duermo bien, pero lo haré" reconoció. Mientras seguía hablando no pudo evitar romper a llorar al reconocer que se nota el ánimo más bajo. "¿Sabes lo que sí me noto? Menos alegría. Pero no porque me lo note yo, la gente que me conoce me mira a los ojos y me dice ‘cómo tienes los ojitos’ porque yo tengo pena".

Un grupo de encapuchados asalta la vivienda de María del Monte con ella y su mujer dentro

Muy afectada, reconoció que lo que más le duele es el valor sentimental de los objetos que se llevaron. "Me causa trauma que se han llevado mi vida, cosas que tenían para mí un valor importantísimo. Lo que se han llevado han sido 30 años de recuerdos. Las cosas de mi madre, que ahí sí me desgarra la vida, y las de mi hermano". Detalló así algunos objetos que le robaron como el primer bolígrafo con el que firmó su primer contrato y unos pendientes que le regaló su padre. "Una vida" dijo. Tampoco fue una situación agradable para quienes estaban con ella en casa, como su pareja Inmaculada Casal, de la que dice que también trata de salir adelante.

Durante el programa Dúos increíbles, María volvió a mostrar la simpatía y naturalidad de la que siempre presume. La artista formó pareja con Famous, al que hizo una pregunta que desató las risas. Como los cantantes se presentan con un pseudónimo, Famous apareció bajo el nombre de Buñuelo así que María le preguntó si era más fácil llamarle así que por su nombre real. "¿Es más fácil llamarte Buñuelo que Famous? ¿O igual Buñu, que es más cortito?" dijo provocando numerosas carcajadas. La artista también fue protagonista de un instante de cierta tensión después de que le comunicaran un giro en las normas: los que eligieron no serán sus compañeros de dúo definitivos pues los artistas senior tendrán que decidir si se quedan con estos junior o con quienes elijan en otra entrega. "Lo veo muy mal" aseguraron tanto María como Paloma San Basilio sobre este cambio.