Primeras palabras de María del Monte tras ser asaltada en su domicilio

María del Monte está abatida. La cantante fue asaltada el pasado viernes en su domicilio de Gines (Sevilla) por un grupo de encapuchados y aún continúa con el susto en el cuerpo. La artista y su pareja, la periodista Inmaculada Casal, se encontraban dentro de la vivencia en el momento en el que se produjo el atraco y eso es algo que nunca podrán olvidar.

- María del Monte, de su relación con Isabel Pantoja al pozo oscuro en el que cayó tras perder a sus dos hermanos y su madre

- María del Monte e Inmaculada Casal abren el álbum de fotos de su luna de miel en Egipto

Aún en estado de shock, pero dispuesta a cumplir con sus compromisos profesionales, María del Monte abandonaba ayer su domicilio para acudir a su concierto en la Real Feria de agosto 2023 de Antequera y era en ese preciso momento, cuando la cantante, con la voz rota, hablaba sobre el terrible suceso.

"Estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia. No hemos sido víctimas de ninguna violencia” comenzaba diciendo la cantante a la vez que agradeció el cariño y el apoyo recibido en estos delicados momentos. "Intentaremos poco a poco seguir adelante. Lo vivido, vivido está. Quiero que sepáis que en casa no hay cantidades ingentes de dinero, pero se han llevado todo" añadía la artista bastante apenada.

- El esperado reencuentro de Isa Pantoja y María del Monte en televisión

- El divertido vídeo de Alejandro Amenábar bailando flamenco junto a María del Monte en la Feria de Abril

Muy amable con la prensa a pesar de estar asimilando todo lo sucedido, María del Monte señalaba que no podía dar más detalles sobre el robo puesto que la policía se encontraba ya investigando los hechos y no quiere entorpecer su trabajo. "Solo os voy a decir que no le deseo esto a nadie. Me siento afortunada, cuento con el cariño de mucha gente", terminaba diciendo la cantante.

Miguel Bosé también ha sido víctima de un atraco con violencia

Esta misma semana, pero a muchos kilómetros de Sevilla, también se hacía pública la noticia de que Miguel Bosé había sido víctima de un robo con violencia en su casa de México . Un grupo de diez personas armadas y encapuchadas retuvieron al intérprete, a sus dos hijos de once años, Diego y Tadeo, y al servicio durante más de dos horas. El artista ya ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Ciudad de México.