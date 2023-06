La felicidad de María del Monte en la boda de Teresa, la hija de su pareja Inmaculada Casal

María del Monte ha vivido un fin de semana lleno de emociones junto a su pareja, la periodista Inmaculada Casal. El sábado se casó Teresa, la hija Inmaculada, y la cantante no podía estar más feliz. "Y hoy se han casado. Parece mentira cómo pasa el tiempo y nosotros con él. Son como hijos para mí y solo quiero que recojan lo que han sembrado", dijo sobre los recién casados. "Una boda perfecta, una pareja perfecta y un camino por recorrer en el que deseo que sean felices. Hoy crean su familia y son parte de la mía. Ahora que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel", añadió junto a varias fotos del enlace.

Inmaculada, por su parte, también dedicó unas preciosas palabras a su hija, fruto de su primer matrimonio. "Hoy se ha casado mi princesa, una mujer honesta y con principios, noble, generosa, trabajadora y amante de la justicia, por encima de todo. Y lo ha hecho con un hombre al que considero otro hijo más y que comparte con ella sus mismos valores. Solo os deseo que os cuidéis y améis siempre y que sigáis haciéndonos felices a los que formamos parte de vuestra vida".

El enlace se celebró en Sevilla. La ceremonia fue oficiada por el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, que era muy amigo de la duquesa de Alba, y el banquete en la Hacienda Torrequemada, un enorme cortijo del siglo XVIII. Entre los invitados se encontraban los diseñadores Victoria y Luchino y la presentadora Toñi Moreno.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando María del Monte cantó Sevilla eterna a los recién casados, una sevillana que dice así: "Sevilla de Plaza Nueva, Calle Sierpes y la Campana. La del Puente de Triana, la de los Medinaceli y la casa de los Alba. La de la Calle Pimienta, la del callejón del agua, la del coso maestrante y el compás de Santa Clara".

Fue el pasado 23 de junio de 2022 cuando María del Monte habló abiertamente sobre su condición sexual. "Soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", dijo en el pregón del Orgullo en Sevilla. "Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Yo voy a respetar su libertad, si quiere subir, que suba; si no, que no", añadió para sorpresa de los allí presentes. La cantante aseguró que estaba muy orgullosa de la familia que había formado con Inmaculada Casal. "He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola", manifestó.

Tras esta declaración publica de amor, la pareja se casó por lo civil en julio y en octubre celebraron su boda en Sevilla con su círculo más íntimo. Después se fueron de luna de miel a Egipto. "Yo no esperaba que mi pregón sorprendiera tanto porque para mí no era tan relevante, señal de que hay que seguir trabajando para que se normalice más", declaró la cantante en una entrevista concedida a Jordi Évole. "Todas las fotografías que han aparecido de nosotras después del pregón son de antes, si están las fotos es que no me he escondido, es que no me tengo porqué esconder, otra cosa es que tenga que informar de mi vida a las personas, porque mi vida es mía", explicó.