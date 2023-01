María del Monte e Inmaculada Casal abren el álbum de fotos de su luna de miel en Egipto

María del Monte e Inmaculada Casal han empezado el año por todo lo alto. Y es que la pareja ha decidido celebrar su luna de miel por estas fechas, después de que se casaran en la intimidad el pasado mes de julio -y tres meses más tarde lo celebraran en Sevilla con su círculo de amigos más cercanos-. El lugar escogido para pasear su amor ha sido Egipto, un destino muy recurrente y turístico en los últimos años por la belleza de sus altas pirámides y todo lo que en ellas se esconde. A pesar de mantener siempre un perfil muy discreto, ambas han querido compartir esta travesía tan especial con todos sus seguidores, enseñando su álbum más íntimo del viaje.

La cantante y la presentadora han encontrado el momento perfecto para hacer las maletas e irse a pasar su luna de miel a Egipto. Tanto la una como la otra han mostrado foto a foto lo bien que lo están pasando estos días en su viaje más romántico. Pirámides, monumentos, tumbas, faraones, templos, puertas... Todo ello les aguarda en este increíble destino. Y entre visita y visita, María del Monte ha hecho una pequeña reflexión sobre la vida y el amor. "Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes, más pequeñas, con más dificultades, con menos...", comenzaba escribiendo la artista en su batería de instantáneas en las que aparecía justo en varias puertas de uno de los templos de Egipto.

"Lo importante es saber que podemos seguir nuestro camino y que hacemos camino al andar. Nunca olvidar quiénes somos, de dónde venimos, a los que queremos, a los que nos quieren, y por encima de todo, a vivir de verdad y con verdad", destacando que hay que poner esta cualidad "en todo lo que hagamos" a pesar de "equivocarnos". "Amor, verdad, vida, de eso va esto", continuaba señalando María del Monte. "De no engañar ni engañarnos. Habrá cosas que no nos gusten pero si son verdad, no hay otra. Admite tus errores, tus defectos, tus recursos; intentar mejorar y no creerse perfecto, es fundamental. Ah, y viva España que es ¡¡el mejor país del mundo!!", terminaba la artista, recordando así su tierra.

Por su parte, Inmaculada Casal también ha compartido varias fotografías con la pirámide de Kefrén de fondo, situada en Guiza. En ellas aparecía muy sonriente y feliz, dando a entender lo mucho que está disfrutando del la luna de miel al lado de su pareja. Además, la cantante y la presentadora no han ido solas a esta aventura, y así lo ha desvelado en su publicación la propia Inmaculada: "Viaje a Egipto rodeada de amigos", escribía la periodista. Como se puede comprobar en las imágenes, las dos están disfrutando de cielos despejados y buena temperatura, algo que siempre desea uno cuando se va de viaje.

Los duros momentos de María del Monte antes de su boda

María del Monte e Inmaculada Casal se casaban el pasado mes de julio después de 23 años juntas. Una boda que suponía un soplo de aire fresco y un instante de felicidad para la artista, tras varios varapalos en su vida en los últimos años. El primero fue cuando perdió a su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años, en 2021. Pero esto no se quedó ahí y poco tiempo después fallecieron sus dos hermanos, Antonio y Juan Carlos, a causa del coronavirus.