Así ha sido la primera y esperadísima entrevista de María del Monte en televisión tras el encarcelamiento de su sobrino La artista ha confesado a Bertín Osborne que está recibiendo ayuda psicológica porque 'le he dado muchas vueltas a la cabeza y no es bueno para mí'

A finales del mes de agosto, María del Monte vivió uno de los episodios más angustiosos de su vida: un grupo de encapuchados asaltó con violencia su casa ubicada en la localidad sevillana de Gines llevándose dinero y objetos de gran valor, tanto económico como sentimental. En el momento en el que se produjo el suceso tanto la cantante como su esposa, la periodista Inmaculada Casal, se encontraban dentro de la vivienda. Además del susto sufrido y las pérdidas, en febrero, el sobrino de la artista andaluza, Antonio Tejado, fue detenido acusado de ser el presunto autor intelectual del robo.

Esta detención ha sido un golpe muy duro para la intérprete de Cántame, que siempre había tenido una relación muy estrecha con su sobrino. Una situación muy delicada sobre la que se ha sincerado en su primera entrevista televisiva en El show de Bertín, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. “Con los años se aprende tanto. Lo más importante del mundo es la salud. Estoy bien, sin entrar en detalles. En la vida hay que arrancar, hay que vivir y la vida te da sorpresas. Pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo”.

La cantante, de 61 años, no ha querido ser específica sobre el proceso judicial al que se está enfrentando el que fuese concursante de Gran Hermano Dúo y Supervivientes, que no ha sido mencionado de manera directa en toda la entrevista. “Todo ese tema está donde tiene que estar”. Hay que recordar que Antonio Tejado se encuentra en prisión provisional desde su detención en febrero. Entre las últimas novedades del caso se supo que a principios de este mes de abril la Fiscal emitió un informe desfavorable a su libertad. La acusación particular, que representa a María y a su esposa, también manifestó su oposición a esta medida.

La vocalista no ha dudado en admitir que se ha puesto en manos de un profesional de la salud mental para superar este bache de la mejor manera posible. “Tenemos una cultura reacia a pedir ayuda de profesionales, yo ahí no escatimo. Hay personas que te ayudan y esa ayuda hay que pedirla cuando se necesita, me está sirviendo”.

Además, ha dejado claro que el robo y la posterior detención de Antonio Tejado no han acabado con su entusiasmo, vitalidad y proyectos, tanto personales como profesionales porque ha vuelto a subirse a los escenarios. “Las cosas pasan porque tienen que pasar. A la cabeza le he dado muchas vueltas y no es bueno para mí. Hay cosas que tienen que tomar tiempo. Sigo viviendo en el mismo sitio, me han quitado las cosas, pero no me pueden quitar la vida, no me puedo perder a mí porque es lo más importante que tengo”.

