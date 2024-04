María del Monte vuelve a los escenarios

En febrero Antonio Tejado fue detenido como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte, una investigación que supuso un golpe durísimo para la artista que desde entonces ha evitado hacer declaraciones al respecto de lo sucedido. La cantante se ha vuelto a subir al escenario, en la que ha sido su primera actuación desde que se conociera que Tejado seguirá en la cárcel, un show en el que lució varios trajes de volantes ante su público. La artista, que conquistó desde el escenario, se mostró seria ante las preguntas sobre la situación de su sobrino, que por decisión del juez permanecerá en prisión provisional. "Ya dije en su día que no iba a decir nada" respondió la intérprete ante la insistencia de los periodistas.

La situación de Tejado no ha cambiado a pesar de que su abogado defensor pidió su puesta en libertad al juez que lleva el caso. El informe de la fiscalía y de la acusación particular, que representa a María del Monte y su mujer Inmaculada Galván, se oponía a su puesta en libertad, y el juez finalmente ha decidido mantenerle en prisión. En el documento que remitió la acusación particular se señalaba el disgusto y dolor que está padeciendo la intérprete, a la que ha afectado mucho la supuesta implicación de su sobrino.

"Si la situación es dolorosa para el señor Antonio Tejado, no hay que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el sufrimiento que todo esto viene ocasionando a doña María del Monte, que sobreponiéndose a tan difícil situación, desde el primer momento reconociendo públicamente -como ha hecho- el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los sospechosos, sin hacer distingos de clase alguna, se ha acogido a la acción de la justicia con la única pretensión del descubrimiento de los culpables, los que sean y resulten, y la reparación de los daños y perjuicios sufridos, si ello es posible. No cabe mayor generosidad" señalaba el documento.

El juez decidió que los acusados por el robo continúen en prisión, donde llevan ya casi dos meses. En la declaración que Tejado prestó ante el juez el 15 de marzo se declaró inocente de los cargos que se le imputan y no pudo contener las lágrimas al finalizar su comparecencia. María del Monte y su mujer habían declarado a finales del mes de octubre de 2023. Como señala Diario de Sevilla, esa fue la primera ocasión en la que escucharon el nombre de Tejado relacionado con el robo. Les hicieron preguntas acerca de su casa y la seguridad de la que disponía, lo que les hacía sospechar de la implicación de alguien cercano a ellas.

En el robo, en el que retuvieron a Inmaculada y María en el interior de su casa con los trabajadores que estaban con ellas en aquel momento, se sustrajeron joyas y relojes valorados en un millón de euros y 14.500 euros en efectivo. El juez ha pedido un examen psicológico forense para estudiar las secuelas que les ha provocado el suceso y, según Marisa Martín Blázquez, se podrían haber planteado abandonar la casa donde sucedió el robo. A lo largo de las últimas semanas el hermano y la madre de Antonio Tejado, Chema y María José, han defendido su inocencia y aseguran que se encuentra muy afectado por la situación.