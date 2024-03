Novedades en el caso de Antonio Tejado: piden un examen médico forense a María del Monte

La investigación del robo en casa de María del Monte sigue avanzando. Los principales sospechosos de lo ocurrido, entre quienes está el sobrino de la intérprete Antonio Tejado, siguen en prisión provisional desde el pasado mes de febrero, mientras se lleva a cabo la instrucción del caso. Aunque el abogado de Tejado ha pedido la puesta en libertad de su cliente, acusado de ser el presunto autor intelectual del suceso, la fiscalía ha enviado un informe al juez en el que se opone a dejarle en libertad. Se opone además a que salgan en libertad los otros cinco encausados.

En el mismo informe señalan, como detalla el Diario de Sevilla, que en el caso de que el magistrado decida otorgar la liberta provisional a los investigados se les imponga una fianza de 100.000 euros a Tejado y el boxeador Arseny Garibyan, conocido como el ruso, y 50.000 euros a los otros cuatro investigados. Cuando decretó el ingreso en prisión de los detenidos, el juez destacó la violencia con la que se cometieron los hechos ocurridos en el chalé de Gines en el que María del Monte vive con su mujer, la periodista Inmaculada Casal, en agosto de 2023. Recordemos que maniataron y golpearon a María e Inmaculada, reteniéndolas en el interior de la vivienda junto con los empleados que estaban en la casa.

Serán examinadas por médicos forenses

En este sentido el juez ha solicitado que ambas sean examinadas por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla para determinar las lesiones físicas y psíquicas relacionadas con el robo. El abogado de la acusación particular señaló que las dos sufren "lesiones psicológicas por las que a día de hoy se encuentran en tratamiento". De la misma forma resaltó que Inmaculada sufrió lesiones físicas tras haber sido maniatada con el cable del teléfono móvil. Ambas cuestiones serán examinadas por los facultativos. En el robo se sustrajeron joyas y relojes valorados en un millón de euros y 14.500 euros en efectivo.

Las dos declararon ya antes el juez el pasado 16 de febrero, una comparecencia en la que dieron los detalles de aquella noche tan difícil. "Volver a revivir esto es muy duro" señaló la artista en aquella ocasión. Recalcó que "tuvo miedo" por su vida y sintió "pánico" durante el ataque. "Todo el tiempo estuvimos boca abajo y con una almohada en la cabeza" explicó, añadiendo que las golpearon en la espalda. "Hemos confiado, confiamos y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país y hoy hemos cumplido como ciudadanas" dijo tras finalizar su comparecencia un tanto afectada.

Entre lágrimas finalizó también Antonio Tejado su declaración ante el juez el 15 de marzo, una comparecencia voluntaria en la que reiteró su inocencia. "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver" dijo. Aseguró que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan y que su relación con el conocido como el ruso se limitaba al aspecto deportivo. "No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener", dijo.

María del Monte reaparecía junto a su mujer, la periodista Inmaculada Casal, en la Semana Santa malagueña. La pareja recibía la medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada y depositaba flores ante los tronos de ambas imágenes, claveles rojos para el Cristo y claveles rosas para la Virgen. No quería referirse a la complicada situación que atraviesa tras la detención de su sobrino, aunque sí recordó en sus perfiles la devoción que la une a Nuestro Padre Jesús Cautivo.