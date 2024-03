Antonio Tejado declara en los juzgados de Sevilla por el robo en casa de su tía María del Monte

Antonio Tejado ha comparecido por primera vez en los Juzgados de Sevilla por su supuesta implicación en diversos robos en viviendas de Sevilla, entre ellos el que tuvo como objetivo a la cantante María del Monte. El sobrino de la intérprete está en prisión provisional y sin fianza desde el pasado 12 de febrero por ser el presunto autor intelectual del robo en casa de la intérprete y su mujer Inmaculada Casal a finales de agosto. El sobrino de la artista llegó en torno a las 10.30 de la mañana a los juzgados, a los que entró en silencio, para prestar declaración de manera voluntaria. Estos días preparó su comparecencia junto a su abogado Fernando Velo que le visitó en la prisión Sevilla 1 donde permanece interno.

Así ha sido la relación pública de Antonio Tejado con su tía María del Monte en los últimos 25 años

El letrado no dio detalles acerca de la estrategia que van a seguir en su defensa, aunque sí comentó que su cliente es "consciente" de que esta es su oportunidad de demostrar que no tiene ninguna vinculación con la organización criminal que entró en casa de su tía. "Él va a dar su versión de los hechos, va a explicar cuál es su punto de vista, su versión y va a defender su inocencia, desvinculándose de este grupo y de otro grupo criminal. Él mantiene su inocencia. Esperemos que vaya bien" explicaba el letrado. Dijo además que su cliente está tranquilo y que tiene muchas ganas de explicar su versión. No quiso comentar sin embargo por qué Tejado no quiere responder las preguntas que hagan los abogados de su tía, María del Monte. En el día de hoy declara además otro componente de la supuesta banda criminal que fue detenido por los mismos hechos.

Tía y sobrino estuvieron siempre muy unidos por lo que la implicación de Tejado en el caso que tanto afectó a la intérprete causó una enorme expectación. Tras conocerse su detención la artista y su mujer se pronunciaban. Inmaculada Casal se ponía al frente de su programa de Canal Sur asegurando que era un día difícil. "Hemos pasado por una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie. Diría que de las peores de mi vida. La vida de todos estuvo en peligro. ¿Cómo voy a estar? Poneos en mi lugar", aseguraba. En la misma línea que la periodista hablaba María del Monte. "No es un momento fácil. Solo puedo confiar en la justicia de mi país, tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantías, y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia porque así lo dicen las leyes de mi país", dijo.

Hace dos semanas declaraba en el juzgado la empleada del hogar en casa de María del Monte, Damaris, que trabaja como interna en casa de la artista y estaba en el interior de la casa la noche del robo. Según informó Diario de Sevilla, ratificó la declaración que prestó ante la Guardia Civil y reiteró el miedo que vivieron durante el asalto, relatando que se despertó en la madrugada del 25 de agosto tras escuchar un "fuerte ruido" y que llegó a pensar "que las habían matado". Damaris, que fue la última de las cinco víctimas en acudir al Juzgado, declaró que vio a uno de los asaltantes con pasamontañas cuando salía del baño y que este atracador le dijo que "no se preocupara que era un robo y que no pasaría nada". Según el relato de Damaris, la llevaron junto a la hija de Inmaculada y su marido, y los tres permanecieron juntos hasta que los atracadores abandonaron el domicilio.