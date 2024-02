Así fue paso a paso el estremecedor robo en casa de María del Monte con amenazas de muerte incluidas

María del Monte e Inmaculada Casal no podrán olvidar nunca la fatídica noche del 25 de agosto cuando un grupo de encapuchados entraron a robar a su vivienda situada en la localidad de Ginés, en Sevilla. Un asalto por el que seis meses después, han detenido a Antonio Tejado —lleva en prisión provisional y sin fianza desde el 12 de febrero — por ser el presunto cerebro de la operación. Además de llevarse muchas de sus pertenencias y sus joyas valoradas en un millón de euros, la forma en la que entraron en su casa y trataron tanto a la cantante como a su mujer fue escalofriante, tal y como ha desvelado el periodista Nacho Abad en el programa ¡De Viernes!, que ha tenido acceso a las declaraciones de la pareja ante el juez.

Para remontarnos al inicio del caso tenemos que situarnos en el pasado verano, concretamente en el mes de agosto, cuando María del Monte e Inmaculada Casal denunciaron un robo en su hogar mientras ellas y tres personas más — la hija de la periodista, su marido y una empleada — se encontraban dentro. Tal y como Nacho Abad ha desvelado en ¡De Viernes!, el robo se produjo con violencia y quisieron robar el máximo botín posible: "Todo comienza el 23 de agosto y termina el 25 con la salida de los atracadores de la casa. Un robo que comenzó a las 04:40 de la madrugada, cuando cogen un palet de madera, lo ponen contra la valla y lo usan de escalera. Entran por la puerta de atrás, no hay sistemas de videovigilancia, no hay alarmas ni perros que guarden la finca, y le pegan una patada a la puerta porque el cerrojo no funcionaba bien".

El periodista de sucesos — que ha tenido acceso a las declaraciones de la cantante y la periodista —asegura que el 23 de agosto Antonio llama insistentemente a María del Monte y no coge el teléfono, por lo que tras varios intentos, llama a Inmaculada para preguntarle si ya se encuentran en su casa. Tras finalizar la conversación, Abad narra que "Antonio Tejado se comunica con el Ruso para trasladarle la información". Una situación que la Guardia Civil interpreta como una tentativa de robo fallida y que habría dado lugar al asalto el día 25.

Una vez dentro, el criminólogo especializado en Tribunales y sucesos ha contado en el programa de Telecinco que lo primero que le dijeron los ladrones a María —según su declaración — fue “abre la caja fuerte en tres minutos o matamos a alguien”, una amenaza que la artista andaluza se tomó muy en serio. A estas duras palabras, Nacho Abad añade que "a Inmaculada la agreden contra la cama en varias ocasiones, intentándola no dejar respirar. No la tratan bien en contra de lo que se ha dicho. Es maltratada de forma salvaje. No le permitían ver nada. La maltratan delante de María y así consiguen que se venga abajo y decide abrir la caja fuerte".

"Hay cinco personas más en la vivienda: cuatro en la primera planta, una en el sótano, a quien no mueven de ahí y a quien quitan el teléfono móvil. A los habitantes de la parte de arriba también les quitan el móvil. No es como en las películas, no los juntan. Dejan a María del Monte y a Inmaculada en su habitación y ahí comienzan los golpes", explica el presentador de En boca de todos. Un conmovedor relato de violencia al que añade que 'quién más impactos recibe es el marido de la hija de Inmaculada'. También especifica que los ladrones no llevaban los medios suficientes y que tuvieron que coger la colcha de una cama para envolver las joyas.

El robo finaliza cuando consigue el botín y salen realizando el mismo recorrido que a su entrada pero "cuando se van se llevan los móviles de todos los habitantes de la casa y los arrojan nada más salir de la vivienda". Nacho Abad detalla que 'a las 05:23 de la madrugada, la Guardia Civil recibe la llamada y los primeros que llegan se encuentran la llave de la puerta automática y los teléfonos móviles de los habitantes de la casa'.

Las detenciones después de seis meses de investigación

Tras el robo, la Guardia Civil puso en marcha de inmediato una investigación en la que descubrió que se trataba de una organización piramidal de varios componentes que responden a una sola persona. Seis meses después, el viernes 9 de febrero fue desarticulada la banda con la detención de ocho personas entre las que se encontraba Antonio Tejado. Después de pasar tres noches en los calabozos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla que investiga los hechos. Actualmente, según las autoridades, estaban preparando un nuevo asalto en el que esperaban llevarse aproximadamente un millón de euros. Han frenado el plan antes de llevarse a cabo después de un largo proceso de investigación en el que los detenidos han sido sometidos a escuchas telefónicas.