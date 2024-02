Quiénes son los padres de Antonio Tejado: el hermano y cuñada de María del Monte

Antonio Tejado ingresó en prisión provisional sin fianza como el supuesto cerebro de la banda criminal dedicada al robo de viviendas de lujo en Sevilla, entre ellas, la de su tía la cantante María del Monte. Son horas de angustia para la familia del detenido, que ha manifestado haberse quedado en shock tras la detención del ex de Rosario Mohedano por su presunta implicación en el asalto con violencia a la vivienda de María del Monte. La propia artista confesaba estar completamente abatida ante un suceso que es difícil de gestionar. "Lo que nos ha pasado ha sido algo muy fuerte... No es un momento fácil, pero hasta ahí, no puedo decir más", señalaba, al mismo tiempo, que mostraba su confianza en la justicia.

La relación entre María del Monte y su sobrino siempre ha sido muy cercana. Antonio Tejado es hijo de su hermano Juan Carlos, que falleció en mayo de 2021 por coronavirus. Fue un duro golpe tanto para el concursante de Gran Hermano Dúo como para el resto de su familia. La intérprete de Cántame se despedía de su hermano con mucho dolor, después de perder también a su otro hermano, Antonio, al que consideraba su confidente y alma gemela.

Precisamente del tanatorio de Juan Carlos Tejado data la última foto de Antonio Tejado con su tía María del Monte, a la que se abrazaba y de la que recibía todo su cariño. No obstante, tía y sobrino han seguido estando muy unidos, de tal modo que nada hacía presagiar este deselance, ya que apenas unas horas después de que se produjera el robo en su vivienda el pasado 25 de agosto, Antonio Tejado aparecía en el domicilio de su tía para consolarla.

El padre de Antonio Tejado era dueño de un bar en el casco antiguo de Sevilla, que continúa regentando su otro hijo, Chema, y que ha permanecido cerrado después de que se conociera la presunta implicación de Antonio Tejado en el robo de la vivienda de su tía María del Monte. Su fallecimiento dejó completamente abatida a su mujer, María José Vargas, que ahora sufre un nuevo varapalo tras el ingreso en prisión de su hijo. La mujer se mostraba visiblemente afectada y ha dicho ante los medios que no tiene ninguna duda de la inocencia de su hijo. "Estoy que no puedo estar de pie. Me duelen muchas cosas que se están diciendo que no son verdad. Simplemente deciros que yo estoy tranquila, con mucho sufrimiento, y espero que todo se aclare muy pronto y confío en la inocencia de mi hijo".

