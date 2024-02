La complicada relación de Rosario Mohedano con el padre de su hijo, Antonio Tejado, ahora ingresado en prisión

Están siendo momentos muy difíciles para María del Monte y su familia. El sobrino de la cantante Antonio Tejado ha sido ingresado en prisión preventiva como el supuesto cerebro de la trama del robo en casa de la artista y por pertenecer a una banda criminal dedicada al robo de viviendas de lujo de Sevilla. La artista, visiblemente afectada, pronunciaba sus primeras palabras tras la detención y ahora Rosario Mohedano, expareja de Antonio Tejado y madre de su hijo, ha reaparecido en pleno escándalo. La noticia no solo ha supuesto un varapalo para la intérprete de Cántame, sino también para todo el entorno de Antonio Tejado.

Vídeo: Europa Press

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano mantuvo una relación sentimental en el pasado con Antonio Tejado. Su noviazgo duró apenas dos años, pero tuvieron un hijo en común, Antonio, que ahora es un adolescente de 15 años. Su historia de amor surgió tras su participación en el programa La tarde con María, que presentaba María del Monte, en 2007. Se conocían desde niños e incluso no tuvieron que recurrir a las presentaciones familiares porque sus familias también se conocían desde hace años.

Un año después de comenzar su noviazgo, la sobrina de Rocío Jurado anunciaba en la revista ¡HOLA! que esperaba un hijo con el sobrino de María del Monte. En aquel momento no se plantearon pasar por el altar, sus planes más inmediatos eran que ella se trasladase a Sevilla, ciudad donde vivía Antonio para así vivir juntos los meses previos a la llegada al mundo de su hijo. Rosario Mohedano y Antonio Tejado dieron la bienvenida a su hijo, al que pusieron el mismo nombre de su padre, el 14 de noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla. Atrás quedaron las dudas e incertidumbre de los primeros meses de embarazo, y todo era alegría y felicidad para ambas familias. Rosa Benito, que no se separó de su hija durante el parto, no tardó en manifestar su gran alegría: "Estamos muy felices. El bebé tiene la boca de su madre y de su abuelo", señalaba a las puertas de la clínica.

Sin embargo, no duró mucho tiempo la dicha. Apenas tres meses después del nacimiento de su hijo, Rosario Mohedano anunciaba entre lágrimas la ruptura con el padre de su hijo. Ella en un primer momento se marchó a Chipiona, junto a sus padres, y posteriormente volvió a instalarse en Madrid. Entonces no cerraba la puerta a una futura reconciliación, algo que nunca sucedió. "Yo sigo enamorada del padre de mi hijo", señalaba, al tiempo que insistía en aclarar que mantenía una relación cordial por el bien del pequeño. Con el tiempo, él mismo llegó a confesar que uno de los motivos principales de su ruptura fue que él le había sido infiel. "Esa relación me la cargué yo al 90% porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota", confesó en 2019 cuando era concursante de Gran Hermano Dúo.

Después de romper, se produjo entre ellos un duro cruce de acusaciones, incluida una demanda por parte de la sobrina de Rocío Jurado, que acabó con la cordialidad entre ambos. "Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena", confesó en GH. "Me gustaría reconciliarme con ella por el bien de mi hijo, que ya es un hombrecito", decía entonces, pero no ha podido ser. Rosario rehizo su vida junto a Andrés Fernández, padre de su hijos Alejandra, de 12 años, y Andrés, de 10.

Por su parte, Antonio Tejado, que mantiene una relación con la influencer y farmacéutica Samara Terrón, fue detenido este fin de semana junto a otras siete personas más por su supuesta implicación en robos con violencia en distintas viviendas de Sevilla, entre ellos el que sufrió la cantante y su esposa Inmaculada Casal a finales del pasado mes de agosto. El Instituto Armado ha situado a Tejado como el autor intelectual de este delito. La Guardia Civil ha indicado que era el cerebro de la trama y se encargaba de seleccionar las casas en las que se iban a cometer los robos, así como a recopilar información de la distribución de la vivienda, así como la ubicación de las cajas fuertes y los objetos de valor. Por el momento, tanto Antonio Tejado como el resto de detenidos se han negado a declarar tanto ante la Guardia Civil como ante el juez.

