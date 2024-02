Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, detenido en una operación contra una banda que robaba casas

Antonio Tejado (36), sobrino de la cantante María del Monte (61), ha sido detenido por los agentes de las unidades de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla en una operación contra una banda dedicada a robos con violencia e intimidación en viviendas de la comarca del Aljarafe, según informa el ABC de la ciudad. El citado medio además añade que han sido arrestadas al menos ocho personas (de origen portugués) en distintos puntos de la capital como las Tres Mil Viviendas, la calle Gravina, y varios municipios de la provincia andaluza.

La detención se produjo este viernes 9 de febrero tras un minucioso trabajo por parte de la Guardia Civil en el que se han ejecutado en total 11 registros en la capital andaluza y han contado con la ayuda de la Policía Local de Sevilla, a la que pidieron apoyo para las distintas entradas en los inmuebles. De hecho, en una de estas inspecciones en las Tres Mil Viviendas se descubrió una plantación de marihuana. Los arrestados pasarán a disposición judicial este lunes en los juzgados del Prado de San Sebastián.

Además, los agentes del Instituto Armado — que están al frente de esta actuación — investigan si la banda está detrás del robo a la casa María del Monte en Gines o la finca de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación, el pasado verano. Recordemos que la cantante se llevó un gran susto en la madrugada del viernes 25 de agosto cuando un grupo de encapuchados asaltó con violencia su hogar sustrayendo una gran cantidad de dinero.

En el momento del atraco, tanto María del Monte como su esposa, la periodista Inmaculada Casal, se encontraban dentro de la vivencia. A los pocos días del suceso, aún en estado de shock, comentó que habían pasado mucho miedo: "Intentaremos poco a poco seguir adelante. Lo vivido, vivido está. Quiero que sepáis que en casa no hay cantidades ingentes de dinero, pero se han llevado todo".

Durante una entrevista concedida por la artista sevillana —el pasado mes de octubre — al programa de Mañaneros presentado por Jaime Cantizano, confesaba que el robo con fuerza que sufrió había marcado un antes y un después en su vida: "Si te dijera que me he recuperado, te estaría mintiendo a ti, pero, sobre todo, a mí. Estamos mejor, tenemos días. No duermo bien, pero lo haré" reconoció. Mientras seguía hablando no pudo evitar romper a llorar al reconocer que se nota el ánimo más bajo. "¿Sabes lo que sí me noto? Menos alegría. Pero no porque me lo note yo, la gente que me conoce me mira a los ojos y me dice ‘cómo tienes los ojitos’ porque yo tengo pena".

¿Quién es Antonio Tejado?

Antonio es hijo de Juan Carlos Tejado, fallecido por coronavirus hace tres años, y hermano de María del Monte. Pero no saltó a la fama por ser su sobrino, sino por su relación con Rosario Mohedano, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado. Tres años después vino al mundo su hijo Antonio. Sin embargo, a los cuatro meses del nacimiento de su primer bebé surgieron algunos rumores que aseguraban que Tejado le había sido infiel y decidieron tomar caminos por separado.

En 2011 Antonio se dio el 'sí, quiero' con Alba Muñoz en una ceremonia íntima y familiar que celebraron en el Monasterio de la Virgen de Loreto (Sevilla). Su historia tampoco tuvo final feliz y en 2016 se divorciaron. En 2014 participó en Supervivientes, aunque su aventura fue una de las más cortas de la historia del concurso. Antonio tuvo que abandonar a los pocos días tras un resbalón hizo que se diera un fuerte golpe en la espalda y sufriera un cuadro de lumbalgia traumática. En 2016, Tejado volvió a repetir la experiencia como superviviente, pero de nuevo, los problemas de salud le jugaron una mala pasada y fue diagnosticado con una protrusión discal en la columna.

El último programa en el que ha participado ha sido GH Dúo. A principios de 2019, Antonio Tejado y su novia, Candela Acevedo, entraron junto a otras parejas en la casa de Guadalix de la Sierra. Su objetivo principal era dar a conocer a todo el mundo la verdadera historia de amor, sin embargo, sucedió todo lo contrario y terminaron poniendo punto y final a su relación. De hecho, el ex de Chayo Mohedano mantuvo un breve romance con otra de las concursantes, María Jesús Ruiz, y posteriormente con Ylenia Padilla. Tras su paso por el concurso, Antonio contó que llegó a tocar fondo y que todo lo que vivió le llevó a una espiral de autodestrucción, fomentada por el consumo de alcohol y ciertas sustancias. Desde entonces, ha estado alejado de los focos.