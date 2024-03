Rosario Mohedano habla por primera vez tras la detención de su ex Antonio Tejado

Antonio Tejado lleva un mes en prisión después de haber sido detenido por su presunta implicación en diferentes robos en viviendas de Sevilla, entre ellos el que tuvo como objetivo a la cantante María del Monte. El sobrino de la intérprete, que sigue en prisión provisional, ya prestó declaración ante el juez el 15 de marzo, una comparecencia en la que negó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos. En esta situación, su expareja y madre de su hijo, Rosario Mohedano, se ha mantenido discreta, aunque ha recibido numerosos mensajes a través de sus perfiles sociales a los que ahora ha respondido.

"Hay gente que me ha pedido perdón" explica en un clip en sus perfiles en el que se confiesa molesta por los comentarios que ha recibido tras publicar unas imágenes junto a su hijo mayor. "Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi hijo mayor sabe la verdad de todo y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi hijo mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco" indica.

Rosario Mohedano y Antonio Tejado dieron la bienvenida a su hijo, al que pusieron el mismo nombre de su padre, el 14 de noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla, un año después de comenzar su relación. Tres meses después del nacimiento de su hijo, Rosario Mohedano anunciaba su ruptura. La sobrina de Rocío Jurado no descartaba entonces una reconciliación, pero nunca llegó a producirse. "Yo sigo enamorada del padre de mi hijo", señalaba. Con el tiempo, Tejado llegó a confesar que uno de los motivos principales de su ruptura fue que él le había sido infiel.

Aunque inicialmente la separación de la pareja fue cordial, después cruzaron duras acusaciones y la sobrina de Rocío Jurado incluso demandó a Tejado. "Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena" comentó en GH Tejado. Lamentaba entonces el desencuentro que tenía con su ex pues pensaba en su hijo que ya había crecido y era "un hombrecito". Rosario Mohedano rehízo su vida personal junto a Andrés Fernández, padre de sus hijos Alejandra, de 12 años, y Andrés, de 10. Antonio Tejado mantiene una relación con Samara Terrón.

El sobrino de María del Monte permanece en prisión provisional y sin fianza, aunque su abogado señala que no descartan pedir su puesta en libertad. En su declaración negó su implicación en los hechos y dijo: "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver". Insistió además en su inocencia. "No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener", añadió.