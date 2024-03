Sale a la luz parte de la declaración de Antonio Tejado ante el juez

Tres días después del paso de Antonio Tejado por los juzgados por su supuesta implicación en diversos robos en viviendas de Sevilla, entre ellos el que tuvo como objetivo a la cantante María del Monte, conocemos parte de su declaración. Según ha publicado El Diario de Sevilla, Tejado insistió en su inocencia. "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", le dijo al juez.

- Quiénes son los padres de Antonio Tejado: el hermano y la cuñada de María del Monte

El concursante de realities está en prisión provisional y sin fianza desde el pasado 12 de febrero por ser el presunto autor intelectual del robo en casa de la intérprete y su mujer Inmaculada Casal a finales de agosto, en el que se sustrajeron joyas y relojes valorados en un millón de euros y 14.500 euros en efectivo. Pero él insiste en su inocencia. "No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener", añadió durante su comparecencia.

Tejado también se pronunció sobre su supuesta vinculación con el cabecilla de la banda, el boxeador ruso Arseny Garibyan, que fue detenido por los mismos hechos. Tal y como traslada El Diario de Sevilla, dijo que su relación se limitaba estrictamente a lo deportivo.

Cuando su abogado le preguntó por su insistencia a la hora de entregar el ya famoso perro José Luis a su tía, Tejado respondió: "Yo seré muy pesado y muy intenso, pero a mí mi tía me pide un perro y yo me tiro una semana queriéndole entregar al perro todos los días porque al ser cachorro llora, ladra y mea y es un capricho de mi tía yo no tengo porque estar cuidando al perro".

Cabe recordar que Tejado apareció en el domicilio de su tía tan solo cuatro horas después del robo con un regalo para ella: un perrito de la raza Teckel, que desde entonces ha sido inseparable acompañante de la cantante.

Fernando Fernández Velo, abogado de Antonio Tejado, ha dicho que va a solicitar la libertadad de su cliente "en cuanto sea posible". Los familiares del detenido, que este fin de semana han ido a la cárcel a verle, han asegurado que se encuentra "tranquilo" y "confiando plenamente en su inocencia".