La mujer de María del Monte habla de la detención de Antonio Tejado, sobrino de la cantante

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ha sido detenido en Sevilla por su presunta relación con una banda de ladrones de casas con violencia, según informó la edición andaluza del diario ABC. La Guardia Civil investiga si podrían estar detrás del robo que se produjo en casa de la artista en la localidad sevillana de Gines el pasado mes de agosto, así como en el domicilio de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación (Sevilla). La cantante y su esposa, Inmaculada Casal, se llevaron un susto de muerte cuando cinco encapuchados asaltaron con violencia su hogar, estando ellas en su interior, y sustrayendo dinero y numerosos objetos de valor. Entonces se habló de que los asaltantes debían de conocer la vivienda, ya que sabían perfectamente donde se encontraban todos los objetos personales y piezas de valor.

Tras ser detenido el pasado viernes, el que fuera pareja de Rosario Mohedano ha pasado hoy a disposición judicial, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil y solo lo hará ante un juez. María del Monte se ha mostrado muy afectada y ha pedido que se respete la presunción de inocencia de su sobrino. "Yo no voy a sospechar de nadie hasta que el juez diga lo que tenga que decir.. Si queréis saber cómo estoy, poneros en mi lugar. Obviamente, no es un buen momento", señaló la artista en sus primeras declaraciones a los medios. Recordemos que el día del asalto Antonio Tejado fue uno de los primeros en visitar a María del Monte para consolarla.

La mujer de María del Monte, Inmaculada Casal, también ha hablado del suceso en el programa Andalucía de tarde, en Canal Sur, donde trabaja como periodista. Al igual que su esposa, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de todos los sospechosos y ha revelado cómo se encuentra en estos momentos. "Estoy mal, muy mal. Llevamos cinco meses y medio con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no le deseo a nadie, la peor de toda mi vida", lamentaba. "Ahora estoy expectante, confío en la justicia de este país y en la presunción de inocencia. No puedo decir más", señalaba ante las preguntas de sus compañeros de programa.

Cinco meses después del suceso, Inmaculada Casal continúa muy afectada y no hay día que no se despierte a las cinco de la mañana, la hora cuando se produjo el robo. "Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio. Queremos saber toda la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas, mejor. Hasta ahora lo que sabemos es que hay ocho detenidos, que ha habido once registros y que están en calabozo a la espera de lo que diga el juez", señaló. Y, por último, quiso añadir: "Los investigadores nos dijeron desde el primer momento que era alguien con información privilegiada por cómo se había efectuado el robo. Los que entraron sabían a dónde iban. Se han llevado lo de toda una vida, lo sentimental, las cosas de tu madre, joyas… todo".

