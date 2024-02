María del Monte llega a los juzgados a declarar por el robo en su casa: 'Revivir todo esto es muy duro'

"Esto es difícil de gestionar", fueron las palabras de María del Monte tras el ingreso en prisión preventiva de su sobrino Antonio Tejado por ser el presunto cerebro de la trama del robo en casa de la artista el pasado 25 de agosto y de otras viviendas de lujo en Sevilla. La cantante ha sido citada hoy a declarar para relatar de nuevo lo que sucedió la noche del robo. A primera hora, poco antes de las nueve de la mañana, llegaba al juzgado de instrucción número 16 de Sevilla acompañada por su esposa, Inmaculada Casal. Oculta tras unas gafas de sol y vestida con pantalones beige, camisa blanca, chaqueta marrón y bufanda, aparecía con el semblante serio y del brazo de su mujer en los juzgados de la capital hispalense.

Vídeo: Europa Press

A lo largo del día de hoy también declararán las otras personas que se encontraban en la casa de la artista cuando se produjo el violento asalto en la madrugada del 25 de agosto en su vivienda, cuyo autor intelectual sería presuntamente su sobrino Antonio Tejado. En el hogar, además de María del Monte y su esposa Inmaculada, estaban la hija de la periodista, Teresa, su yerno Damián y una empleada del hogar, que expondrán su testimonio ante el juez.

La artista, serena y aparentemente tranquila, aseguraba ante los medios que solo tendrá que prestar declaración sobre lo que ocurrió la noche del robo, pero aún así admitió lo duro que es para ellas volver a revivir esta pesadilla. "Estamos tranquilas porque venimos a contar lo que nos pasó, que fue algo muy grave. Estamos tranquilas dentro de lo que cabe, porque revivir esto es muy duro", señaló a las puertas del juzgado. La autora de éxitos como Cántame y Yo soy del sur sigue queriendo respetar la presunción de inocencia y señaló que confía plenamente en la justicia. Antonio Tejado ingresó en prisión provisional sin fianza el pasado 12 de febrero por orden del Juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, por ser considerado el presunto autor intelectual del robo en casa de su tía. El juez también envió a prisión a otros cinco de los detenidos, mientras que otros dos quedaron en libertad con cargos.

María del Monte e Inmaculada Casal tendrán que revivir de nuevo el tremendo susto que se llevaron cuando cinco encapuchados asaltaron con violencia su hogar en Gines (Sevilla), estando ellas en su interior, y las maniataron, obligándolas a que les revelasen el paradero de la caja fuerte, donde se encontraban el dinero y los objetos de valor. Entonces se habló de que los asaltantes debían de conocer el domicilio, ya que sabían perfectamente la distribución de la vivienda y donde se encontraban todos los objetos personales y piezas de valor. Fueron momentos de verdadero pánico, según contó Inmaculada Casal, de los que a día de hoy no han podido reponerse. "Estoy mal, muy mal. Llevamos cinco meses y medio con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no le deseo a nadie, la peor de toda mi vida", señalaba en el programa Andalucía de tarde, en Canal Sur, donde trabaja como periodista. La esposa de María del Monte contaba que no hay día que no se despierte a las cinco de la mañana, la hora cuando se produjo el robo, por temor a que pueda volver a ocurrir.

María del Monte en diversos testimonios reconoció que lo que más le dolía de este horrible suceso es el valor sentimental de los objetos que se llevaron. "Me causa trauma que se han llevado mi vida, cosas que tenían para mí un valor importantísimo. Lo que se han llevado han sido 30 años de recuerdos. Las cosas de mi madre, que ahí sí me desgarra la vida, y las de mi hermano", confesó y dio algunos detalles de los objetos sustraídos, como el primer bolígrafo con el que firmó su primer contrato y unos pendientes que le regaló su padre.