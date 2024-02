Antonio Tejado ingresa en prisión provisional a ser considerado el autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, fue detenido este fin de semana junto a otras siete personas más por su supuesta implicación en robos con violencia en distintas viviendas de la capital hispalense, entre ellos el que sufrió la cantante y su esposa Inmaculada Casal a finales del pasado mes de agosto. El Instituto Armado, investigadores del caso, ha situado a Tejado como el autor intelectual de este delito.

La Guardia Civil apunta a que Antonio Tejado, que ha participado en distintos formatos televisivos como GH Dúo en 2019, era el encargado de seleccionar las casas en las que se iban a cometer los robos, así como de recopilar distinta información como la distribución de la vivienda, las rutinas de las víctimas y otros puntos de interés como la ubicación de las cajas fuertes o los objetos de valor.

Fue el pasado viernes cuando fue detenido y tras pasar 72 horas, plazo máximo que marca la Ley, en el calabozo, ha sido trasladado a los juzgados de Prado de San Sebastián (Sevilla) a las 6.30 de la mañana este lunes 12 de febrero. El Juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acordado su ingreso en prisión provisional sin fianza. También se ha enviado a prisión a otros cinco de los detenidos, mientras que los dos restantes han quedado en libertad con cargos.

María del Monte se mostró muy afectada en sus primeras declaraciones a los medios después de que la noticia se hiciera pública. "Yo no voy a sospechar de nadie hasta que el juez diga lo que tenga que decir. Si queréis saber cómo estoy, poneros en mi lugar. Obviamente, no es un buen momento". Inmaculada Casal también ha hablado del suceso en el programa Andalucía de tarde de Canal Sur donde trabaja. "Estoy mal, muy mal. Llevamos cinco meses y medio con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no le deseo a nadie, la peor de toda mi vida".

Hay que recordar que todo esto sucedió en la madrugada del viernes 25 de agosto, cuando un grupo de cinco encapuchados asaltó con violencia la casa de la intérprete ubicada en la localidad sevillana de Gines sustrayendo dinero y distintos enseres. Tanto la popular cantante como la comunicadora se encontraban dentro de la casa en el momento en el que se produjo el atraco.

