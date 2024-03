El caso de Antonio Tejado: declara la empleada del hogar de María del Monte Se esperaba que el sobrino de la cantante también acudiera a los Juzgados de Sevilla de manera voluntaria, pero finalmente no ha sido así

Estaba previsto que el sobrino de María del Monte hubiera acudido a declarar este viernes a los Juzgados de Sevilla por su supuesta implicación en robos con violencia en distintas viviendas de la capital hispalense. Pero finalmente no ha sido así. Fernando Velo tenía la posibilidad de solicitar que Antonio Tejado testificara de forma voluntaria ante el juez, pero todo parece indicar que él y su cliente han preferido esperar a escuchar la versión de la empleada del hogar — quien sí ha acudido a la audiencia —para definir una estrategia en base a su declaración.

A la salida de los Juzgados de Sevilla, el abogado de Antonio Tejado no ha confirmado si en las próximas horas o a lo largo de los siguientes días va a solicitar que su cliente declare voluntariamente de manera telemática, es decir, online. A pesar de que Fernando Velo no ha desvelado cuáles van a ser los siguientes pasos en la defensa del sobrino de María del Monte, sí que ha contado que "se encuentra tranquilo y adaptándose en prisión", donde se encuentra desde el pasado 12 de febrero por ser el presunto autor intelectual del robo de la casa de la cantante y su esposa Inmaculada Casal a final de agosto.

Quien sí que ha declarado ha sido la empleada del hogar en casa de María del Monte. Un pronunciamiento que ha comenzado a las diez menos veinte de la mañana y que ha durado apoximadamente una hora. Damaris, de 40 años, trabaja como interna en casa de la artista y estaba en el interior de la casa la fatídica noche del robo. Según informa Diario de Sevilla, ha comparecido como testigo y ha ratificado la declaración que prestó ante la Guardia Civil. La asalariada la cantante y la presentadora ha reiterado, además, el miedo que vivieron durante el asalto, relatando que se despertó en la madrugada del 25 de agosto tras escuchar un "fuerte ruido" y que llegó a pensar "que las habían matado".

Tal y como desvela el citado periódico andaluz, Damaris — quien ha sido la última de las cinco víctimas en acudir al Juzgado — ha declarado que vio a uno de los asaltantes con pasamontañas cuando salía del baño y que este atracador le dijo que "no se preocupara que era un robo y que no pasaría nada". En ese momento, siempre según el relato de Damaris, la llevaron junto a la hija de Inmaculada y su marido y los tres permanecieron juntos hasta que los atracadores abandonaron el domicilio.

Por su parte y muy afectadas, Inmaculada Casal y la cantante de la cantante de Yo soy del sur y Cántame acudieron el viernes 16 de febrero a declarar donde relataron lo vivido la madrugada del atraco a su residencia. Tras conocerse la noticia de la detención de Antonio, María del monte y la periodista se pronunciaban. La esposa de María del Monte se ponía al frente de su programa de Canal Sur asegurando que era un día difícil. "Hemos pasado por una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie. Diría que de las peores de mi vida. La vida de todos estuvo en peligro. ¿Cómo voy a estar? Poneos en mi lugar", aseguraba. En la misma línea que la periodista hablaba María del Monte. "No es un momento fácil. Solo puedo confiar en la justicia de mi país, tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantías, y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia porque así lo dicen las leyes de mi país", aseguraba.

La detención de Antonio Tejado

La Guardia Civil apunta a que Antonio Tejado, que ha participado en distintos programas de televisión como GH Dúo en 2019, era el encargado de seleccionar las casas en las que se iban a cometer los robos así como de recopilar información como la distribución de la vivienda, las rutinas de las víctimas y otros puntos de interés como la ubicación de las cajas fuertes o los objetos de valor. Tejado, que es padre de dos hijos nacidos durante sus relaciones con Chayo Mohedano y Alba Muñoz, podría enfrentarse a una condena de mínimo 6 años de prisión.

En estos días, Tejado ha recibido la visita de sus familiares en prisión. Su madre María José, muy afectada por lo sucedido, aseguraba que le duelen mucho las informaciones que han salido a la luz pues no son verdad. Se confesaba "tranquila" aunque "con mucho sufrimiento" tras la detención de su hijo. Defendía además la inocencia de su hijo, igual que hizo el hermano de Antonio, Chema. El padre de Antonio Tejado, Juan Carlos, que era hermano de María del Monte, perdía la vida en 2021 a causa de la crisis sanitaria.

Casi medio año después del robo que sufrieron en su vivienda y en medio de la polémica por el caso se conocía la indemnización que recibieron la artista María del Monte e Inmaculada Casal de la compañía de seguros Helvetia por el robo en su hogar. Según publica El diario de Sevilla, la intérprete de Cántame ha recibido la cifra de 267.639,15 euros como compensación por los daños causados en el asalto y los objetos que sustrajeron de su casa: un botín de joyas, relojes y dinero en efectivo por valor de un millón de euros. María del Monte recibió esta cantidad en el mes de octubre, pero tiene pendiente de liquidar un importe de 41.231,37 si acreditan que la indemnización se ha destinado a la compra de relojes y joyas similares a las sustraídas. De este modo, según detalla El diario de Sevilla, la suma total de la indemnización ascendería a 308.870, 52 euros.

