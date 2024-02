Alba Muñoz desvela cómo era la verdadera relación de su ex Antonio Tejado con María del Monte

Alba Muñoz se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! en una semana marcada por la detención de su exmarido y padre de su hijo y por la declaración de María del Monte e Inmaculada Casal ante el juez por el robo en su casa. Un robo del que se acusa a Antonio Tejado de ser, presuntamente, el autor intelectual. Por el momento, el sobrino de la artista se encuentra ingresado en una prisión de Sevilla.

Loading the player...

Pocas horas después de que María del Monte y su pareja hayan declarado ante el juez, Alba Muñoz se ha sentado en el plató de 'De Viernes' para hablar de cómo vivió la detención de Antonio Tejado y de otras cuestiones sobre su relación con el sobrino de la cantante. Visiblemente nerviosa, ha contado que fue la hija de la pareja -de 11 años- la que le contó que Antonio Tejado estaba detenido, después de enterarse a través de distintos perfiles públicos. "Me entero el sábado por mi hija", ha dicho Alba que, según ha revelado, al principio creyó que se trataba de una información falsa porque creía que Antonio estaba viviendo una etapa muy tranquila al lado de su nueva pareja y que no estaba saliendo de noche. Sin embargo, decide llamar a su cuñada y es ella la que le dice que es verdad, pero que hay que esperar al lunes para que te todo se aclare y a ver cómo se desarrollan las cosas.

¿Quién es Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado y madre de su hija?

Tal como ha contado, incluso había estado intercambiando algunos mensajes con él en los últimos días, hasta el punto de que le mandó una fotografía de cuando estaban juntos: "Entendí que estaba melancólico, cuando él se pone melancólico conmigo entiendo que algo está mal en su vida privada", ha dicho Alba, que ha revelado que fue su hija la que la consoló tras conocer la noticia, ya que ha sido un golpe inesperado. No obstante, durante su intervención, Alba ha reflexionado sobre las últimas veces que vio a los amigos de Antonio Tejado y que le comentó a su exsuegra que no le gustaban sus compañeros del gimnasio, todos ellos detenidos ahora.

Aunque ahora está todo muy reciente y está todavía asimilando lo que ha ocurrido, Alba Muñoz ha confesado que no descarta poder visitar a Antonio Tejado en la cárcel ya que, aunque no tiene muy claro lo que le diría, sí que le gustaría enfrentarse a la realidad y preguntarle por lo que ha pasado.

María del Monte declara ante el juez por el robo en su casa tras el ingreso en prisión de su sobrino Antonio Tejado

La relación entre Antonio Tejado y María del Monte

La expareja de Antonio Tejado también ha hablado de cómo era la verdadera relación entre María del Monte y su sobrino. La artista declaró ante el juez este viernes y tras salir del juzgado hizo unas breves declaraciones en las que pidió a los medios que la ayudaran a recobrar la normalidad en su vida tras lo sucedido. La cantante ha asegurado que tanto ella como Inmaculada Casal confían en el sistema judicial y han confirmado que, por el momento, no se ha recuperado nada de lo que se les sustrajo en el robo.

Es un momento complicado en la vida de María del Monte, cuya relación con Antonio Tejado ha estado marcada por idas y venidas. En un principio tía y sobrino se llevaban muy bien, de hecho, la cantante hasta hablaba de él como si fuera su propio hijo, sin embargo, después tuvieron algunos desencuentros.

Según ha contado Alba Muñoz, María del Monte no siempre ha apoyado a su sobrino: "Antonio no ha tenido apoyo por su tía, en los seis años que yo he estado", ha dicho tajante Alba, que ha revelado que el sobrino de María del Monte se sintió solo en un programa, sin el apoyo de la cantante. Tal como ha explicado, desde lo que ella ha vivido, era Antonio el que más hacía por mantener la relación: "Durante los seis años de relación nuestra era prácticamente inexistente", ha dicho la ex pareja de Tejado que, no obstante, sí que tiene constancia de que, tras tiempo sin hablarse, tío y sobrina retomaron el contacto recientemente.

Las claves para entender el caso de Antonio Tejado

La ex de Antonio Tejado no ha tenido reparos en ahondar en los posibles motivos de esta escasa relación entre tía y sobrino y ha asegurado que podría deberse a algo relacionado con ella misma. Tal como ha contado, Alba cree que la familia de Antonio no la aceptaba, de hecho, no hubo confirmación hasta el último momento de la presencia de María del Monte en su boda. Sin embargo, según le contó el propio Antonio, su anterior pareja tampoco fue aceptada por su familia.

De la misma manera, Alba ha dado algunos datos que podrían demostrar que Antonio Tejado sí quería tener una mejor relación con su tía, incluso se le traía algunos regalos, no por interés, sino porque realmente quería mantener el contacto, a pesar de que ella nunca ha tenido detalles con su sobrino o con la hija de la pareja. No obstante, a pesar de la dureza del testimonio de Alba Muñoz, la ex de Antonio Tejado ha declarado que María del Monte tiene que estar pasándolo muy mal porque, al final, no deja de ser su sobrino.