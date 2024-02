Se desvela la indemnización que ha recibido María del Monte por el robo en su casa

Hace unos días María del Monte fue citada a declarar por el robo que se produjo en su casa de Gines en Sevilla el pasado mes de agosto tras el ingreso en prisión de su sobrino, Antonio Tejado, como el autor intelectual de la trama del asalto con violencia en casa de la artista. Cinco meses y medio han transcurrido desde el que califica como uno de los momentos más horribles de su vida y por fin han sido detenida la banda que se llevó el dinero y las joyas de la cantante y su esposa, Inmaculada Casal.

Después de casi medio año y tras el revuelo que ha generado la noticia de que su sobrino se encuentre entre los posibles autores del robo y haya sido trasladado a prisión provisional por su presunta implicación en los hechos, ha salido a la luz la indemnización que ha recibido María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, de la compañía aseguradora Helvetia por el robo en su hogar. Según publica El Diario de Sevilla, la responsable de éxitos como Cántame y Yo soy del sur ha recibido la cifra de 267.639,15 euros como compensación por los daños causados en el asalto y todo lo que se llevaron de su casa: un botín de joyas, relojes y dinero en efectivo por valor de un millón de euros.

María del Monte recibió esta cantidad en el mes de octubre, pero tiene un importe de 41.231,37 pendiente de liquidar si ellas como víctimas del robo reponen los objetos y acreditan que la indemnización se ha destinado a la compra de relojes y joyas similares a las sustraídas. De este modo, según detalla El diario de Sevilla, la suma total de la indemnización ascendería a 308.870, 52 euros.

María del Monte reconoció que lo que más le dolía de este horrible suceso es el valor sentimental de los objetos que se llevaron. "Me causa trauma que se han llevado mi vida, cosas que tenían para mí un valor importantísimo. Lo que se han llevado han sido 30 años de recuerdos. Las cosas de mi madre, que ahí sí me desgarra la vida, y las de mi hermano", confesó y dio algunos detalles de los objetos sustraídos, como el primer bolígrafo con el que firmó su primer contrato y unos pendientes que le regaló su padre. Tras prestar declaración ante el juez, la cantante señaló que no habían recuperado nada de lo que perdieron el día del robo. "Lamentablemente no hemos recuperado nada, pero no perdemos la esperanza".