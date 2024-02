La sorprendente reflexión de Conchita 'La poligrafista' tras la entrada en prisión de Antonio Tejado

Desde que dejó Sálvame Deluxe, Conchita Pérez vive alejada de los medios de comunicación. Son contadas las ocasiones en las que la poligrafista ha compartido su opinión pública sobre algún tema. Sin embargo, si hay alguien que conoce bien a los famosos, es ella, puesto que ha pasado con ellos muchos momentos detrás de cámaras. Es por ello, que al igual que decenas de caras conocidas, tras la detención de Antonio Tejado por la implicación en el robo de la casa de su tía María del Monte, Conchita ha decidido confesar qué opina al respecto.

“Lo triste de Antonio Tejado es que a nadie le ha sorprendido ni le ha extrañado, ni a su tía”, ha comenzado destapando sobre el sobrino de María del Monte, en una entrevista para El Español. “Si un ser humano hace una cosa como esa a una persona tan querida como lo es María, eso dice todo de uno mismo. Aunque ella defienda su presunción de inocencia, una cosa es el corazón y otra la mente, entonces estoy segura de que pensará todo lo contrario. Son dos cosas distintas, pero tiene que transmitir ese mensaje porque Antonio tiene una madre con la que ella se lleva estupendamente”, ha dicho sin pelos en la lengua, confirmando además que era un famoso al que conocía muy bien.

Retomando el programa que Conchita creó el 8 de octubre de 2010 y que estuvo en emisión hasta finales del verano de 2023, aún recuerda cómo fue el momento en el que se sentó Antonio Tejado en ese sillón para someterse a sus diferentes pruebas: "Antonio es una persona que siempre se ha sabido cómo era. Desde el principio, cuando tuvo relaciones con Bárbara Rey y eso que su tía siempre le ha estado metiendo en programas. Ella siempre le apoyó, es una pena", ha concluido, mostrando el lado que no conocía mucha gente del exconcursante de GH Dúo.

El lado más personal de Conchita Pérez

Desde muy joven, Conchita trabajó en el negocio familiar. Tomó las riendas de una empresa petrolera y de gasolineras, hasta que la competencia de las multinacionales se hizo presente. En un momento de reflexión, consideró abandonarlo todo y no perseguir ninguna otra actividad, pero llegó a comprender que todo el mundo tiene un camino por recorrer en la vida. Fue en 2007, durante una visita a una comisaría de policía, cuando tuvo una revelación: comprendió la dificultad de esclarecer eventos del pasado sin testigos. Fue entonces cuando despertó su interés por la poligrafía.

Conchita se trasladó a Estados Unidos para estudiar poligrafía en la Academia Marston y logró ser miembro de la Asociación Americana de Poligrafistas (APA). De vuelta en España, estableció sus raíces en Zaragoza, Madrid y Barcelona mediante la apertura de varios despachos. A medida que su trayectoria iba creciendo, llegó a su vida su debut televisivo. “Mi representante me presentó al director de Sálvame, David Valldeperas, cuando yo llevaba un año trabajando como poligrafista. Y ahí entré, y como gustó tanto a la audiencia, me quedé hasta el último día”, ha contado sobre su estreno.

Más allá de su faceta profesional, han sido pocos los detalles que se han conocido de la vida amorosa de Conchita, pero por el momento no ha encontrado el amor: “Yo tenía mucho que hacer, siempre he sido una mujer trabajadora que estaba muy adelantada al resto… Entonces claro, estaba a otro nivel, y eso tampoco me permitió hacer muchas cosas”, ha dicho, confirmando que no se le ha presentado la oportunidad de darse el ‘sí, quiero’.