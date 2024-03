María del Monte reaparece en la Semana Santa de Málaga tras vivir uno de sus momentos más complicados

La intensa lluvia que cae sobre Málaga no ha impedido que María del Monte disfrute del Lunes Santo junto a su mujer, la periodista Inmaculada Casal. La pareja ha recibido la medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada y ha depositado flores ante los tronos de ambas imágenes, claveles rojos para el Cristo y claveles rosas para la Virgen. Después, ha posado para los medios de comunicación con el resto de personalidades que han sido distinguidas, como la cantante Diana Navarro o el guitarrista Vicente Amigo.

Cuando los fotógrafos han finalizado su trabajo, la cantante sevillana ha exclamado: "Ya tenéis para un álbum", demostrando así su buen humor a pesar del complicado momento que está viviendo tras la detención y posterior entrada en prisión de su sobrino, Antonio Tejado, como presunto autor intelectual del robo de su casa el pasado verano, en el que se sustrajeron joyas y relojes valorados en un millón de euros y 14.500 euros en efectivo.

La artista, de 61 años, ha guardado silencio cuando los periodistas le han preguntado por la situación de su sobrino, pero con su habitual amabalidad les ha dado las gracias, al igual que Inmaculada, quien se ha mostrado muy agradecida cuando la prensa les ha deseado una Semana Santa lo más tranquila posible.

La cantante y su mujer se mantienen prudentes ante lo sucedido, dejando actuar a la justicia. Tejado, por su parte, insiste en su inocencia. "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", le dijo al juez. "No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener", añadió durante su comparecencia.

También se pronunció sobre su aparición en el domicilio de María del Monte tan solo cuatro horas después del robo con un regalo para ella: un perrito de la raza Teckel. "Mi tía me pide un perro y yo me tiro una semana queriéndole entregar al perro todos los días porque al ser cachorro llora, ladra y mea y es un capricho de mi tía yo no tengo porque estar cuidando al perro", contó.