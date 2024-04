María del Monte se opone a la libertad de su sobrino, Antonio Tejado, que seguirá en prisión La acusación particular, que representa los intereses de la artista y su mujer, remitió un informe en el que señala que la situación está causando mucho sufrimiento a la cantante

Antonio Tejado sigue en prisión provisional desde el pasado mes de febrero y parece que esta situación no va a cambiar por el momento, pues así lo ha decidido el juez. El sobrino de María del Monte está considerado como presunto autor intelectual del violento robo en casa de su tía en el verano de 2023. La fiscalía emitió un informe desfavorable a la libertad de Tejado y del resto de acusados y la acusación particular, que representa a la cantante y su mujer Inmaculada Casal en el caso, manifestó también su oposición a esta medida. La acusación particular que ejerce la popular cantante remitió un documento al juzgado, tal y como señala El diario de Sevilla, en el que rebatía los argumentos de la defensa para solicitar la libertad.

Señala el documento que Tejado puede "tener la seguridad de que pocas noticias celebrarán con más satisfacción mis representadas, muy especialmente su tía carnal, que la de saber que el mismo es ajeno a esta trama criminal". Sin embargo señala la acusación particular en su escrito que la declaración que prestó el pasado 15 de marzo fue "confusa y poco esclarecedora" y que no "acreditan su ajenidad a tan graves hechos y bien que lo lamentamos", recoge el citado medio.

El disgusto de María del Monte

"Si la situación es dolorosa para el señor Antonio Tejado, no hay que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el sufrimiento que todo esto viene ocasionando a doña María del Monte, que sobreponiéndose a tan difícil situación, desde el primer momento reconociendo públicamente -como ha hecho- el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los sospechosos, sin hacer distingos de clase alguna, se ha acogido a la acción de la justicia con la única pretensión del descubrimiento de los culpables, los que sean y resulten, y la reparación de los daños y perjuicios sufridos, si ello es posible. No cabe mayor generosidad", considera la acusación particular.

Explica en el mismo documento que lo ocurrido aquella noche, en la que la artista y su mujer fueron retenidas en su vivienda con los trabajadores que estaban con ellas, demuestra que había colaboración por parte de alguien cercano a las víctimas. En el documento se habla del comportamiento de Tejado horas después del robo y se señala que los indicios que hay contra el sobrino de la intérprete no se basan en hipótesis o conjeturas, sino en los datos que se han extraído de una "brillante y precisa investigación criminal".

Dos meses en la cárcel

El juez ha decidido que los acusados por el robo continúen en prisión, donde llevan ya casi dos meses. En la declaración que Tejado prestó ante el juez el 15 de marzo se declaró inocente de los cargos que se le imputan y no pudo contener las lágrimas al finalizar su comparecencia. María del Monte y su mujer había declarado a finales del mes de octubre de 2023. Como señala Diario de Sevilla, esa fue la primera ocasión en la que escucharon el nombre de Tejado relacionado con el robo. Les hicieron preguntas acerca de su casa y la seguridad de la que disponía, lo que les hacía sospechar de la implicación de alguien cercano a ellas. Fueron meses complicados hasta que en el mes de febrero se llevó a cabo la detención de Tejado como presunto autor intelectual del robo, en el que se sustrajeron joyas y relojes valorados en un millón de euros y 14.500 euros en efectivo.

María del Monte, que tenía una estrecha relación con su sobrino, no ha vuelto a pronunciarse acerca del caso. Acompañada de su mujer, reapareció en los actos de la Semana Santa malagueña y también en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2022, que entregaron los Reyes en Cádiz esta misma semana.