María del Monte posa por primera vez con Inmaculada Casal

María del Monte e Inmaculada Casal posaron juntas en el photocall de la cena de gala de la Asociación Española Contra el Cáncer, celebrada el pasado sábado en Marbella. Era su primera aparición oficial tras hacerse pública su relación y ambas se mostraron de lo más sonrientes. La cantante de sevillanas, de 60 años, lucía un original mantón de inspiración taurina. Su pareja, periodista de profesión y de 58 años de edad, apostó por un conjunto blanco y negro. Las dos estaban muy felices, sobre todo, por reencontrarse con grandes amigos, como Terelu Campos, que fue homenajeada durante la velada por visibilizar esta enfermedad. También protagonizaron una divertida foto con el coreógrafo Poty Castillo y la comunicadora Eva Ruiz, que fueron los encargados de presentar la gala en la hubo diferentes actuaciones como la de José Manuel Soto.

Fue el pasado 23 de junio cuando María del Monte habló abiertamente sobre su condición sexual. "Soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", dijo en el pregón del Orgullo en Sevilla. "Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Yo voy a respetar su libertad, si quiere subir, que suba; si no, que no", añadió para sorpresa de los allí presentes. La cantante aseguró que estaba muy orgullosa de la familia que había formado. "He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola", puntualizó.

Las palabras de la artista fueron muy aplaudidas aunque muchos se preguntaban por qué no había dado antes este paso. De hecho, en la cena de gala de la Asociación Española Contra el Cáncer tuvo que responder de nuevo a esta cuestión. "¿Por qué no antes? Porque no, porque yo no he sido pregonera antes. Si hubiese sido pregonera antes, igual lo hubiese pregonado antes, pero no hay nada más", insistió. Además, defendió que su discurso fue pronunciado desde la más absoluta naturalidad y normalidad. "La vida es más normal, más natural que todo eso y desde ese prisma es desde el que hay que mirarlo todo: desde la naturalidad y desde una cosa tan linda como es el amor".

La artista también desveló cuáles eran sus planes para lo que queda del verano. El 18 de agosto cantará en la Feria de Málaga, pero combinará el trabajo con momentos de relax y diversión, ya que después de la pandemia y de la muerte de su madre, María del Monte se ha dado cuenta de lo rápido que pasa la vida. "Con tranquilidad, saboreando y siendo conscientes de que la vida es un don precioso al que hay que valorar y agradecer cada día que amanece y abres los ojos", reflexionó.