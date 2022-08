La emoción de Terelu Campos, que dedica su último premio como 'luchadora' a Mila Ximénez

Tras dos años cancelada por la pandemia, la Gala contra el Cáncer de Mamá ha vuelto a Marbella en todo su esplendor. Este fin de semana la Costa del Sol se ha vestido de gala para recaudar fondos contra la enfermedad reuniendo a algunos de nuestros rostros más populares y queridos. La Asociación Española Contra el Cáncer ha querido premiar esta vez a Terelu Campos como superviviente de la enfermedad por su gran trabajo de sensibilización en favor de la causa, un reconocimiento que la hija de Maria Teresa Campos ha querido brindarle a la desaparecida Mila Xímenez, a la que despidió el pasado año: "alguien a quien he visto luchar aun cuando no quería hacerlo"

Ha sido una noche llena de emociones para la presentadora, que acompañada de su hija Alejandra Rubio, su gran talismán, y su cuñado, ha visto como este seis de agosto compañeros y amigos de profesión se reunián en la Finca de la Concepción para rendirle homenaje. Visiblemente emocionada la veíamos fundirse en abrazos con todos ellos, también María del Monte, que este año era la artista encargada de llevar a cabo la tradicional rifa benéfica del evento. Santiago Gómez-Villares, presidente de la AECC, reconocía al principio del evento así su apoyo: “Entendemos que, en su doble calidad de paciente y personaje público, su actitud ante la enfermedad y su manera de afrontarla, contando en programas de máxima audiencia todo el proceso vivido y mostrando con valentía todos los cambios experimentados, ha podido ayudar a otras personas a afrontar, con serenidad y decisión, su particular lucha contra el cáncer”.

La gala, con quinientos invitados, ha estado este año presentada por Eva Ruíz y el coreógrafo Poty Castillo, gran amigo de la hija mayor de María Teresa Campos, que se ha deshecho en halagos hacia la presentadora y su actitud ante la enfermedad. Siempre dispuesta a concienciar públicamente de la necesidad de una revisión a tiempo, desde que fue diagnosticada de cáncer de mama, Terelu ha brindado siempre su apoyo en numerosas campañas contra la enfermedad. No dudo en hacer público su diagnóstico desde el primer momento, compartiendo cada nuevo paso hacia delante con el público, también en los momentos más duros del tratamiento. La misma batalla que ahora afronta la presentadora Ana Rosa Quintana.

Vestida de rosa, el color que abandera la causa, la presentadora ha disfrutado de una velada inolvidable a la que el cantante Jose Manuel Soto y la italiana Benedetta Caretta han puesto broche de oro con dos grandes actuaciones en directo junto a Yanela Brooks y el DJ Kike Verdeal, encargado de amenizar la fiesta. Al comenzar su discurso Terelu ha querido señalar como “La pandemia ha hecho mucho daño al cáncer, ha provocado que no se hicieran revisiones a tiempo. He intentado reivindicar varias veces estos dos años, el cáncer sigue entre nosotros y no se debe olvidar”. Reconocida como “luchadora”, la hija de María Teresa Campos exclamaba “¡Adiós, que la vida no nos ponga a prueba porque todos somos luchadores, los que estamos aquí habiendo pasado la enfermedad en dos ocasiones y con revisiones muy periódicas aun, como es mi caso pero también los que se nos fueron luchando por vivir”

Ha explicado cómo la enfermedad se ha cebado con su familia “En mi familia el cáncer nos ha azotado duramente, de los seis hermanos de mi madre, cuatro de ellos lo han padecido, tres ya no están con nosotros. También mi madre, mi hermana y yo”, insistiendo una vez más en que “es importante pronunciar la palabra cáncer y que no se convierta igual a muerte si no a esperanza y sólo el dinero es que nos da la posibilidad de investigar y tener esa esperanza” y recordando que “la prevención es la que nos salva, hay que tener miedo a no ir al médico, saber te salva la vida. Hay que concienciarse de eso”, explicaba “he tenido dos cánceres, en el primero quise ser una heroína, con el segundo descubrí que lo más maravilloso es tener cerca a personas que quieren ayudarte, lo necesitan y debes decirles cómo hacerlo”

Muy emocionada ha dedicado el premio a su gran amiga y compañera de plató desaparecida Mila Ximénez, con unas emotivas palabras que han provocado el aplauso de todos los asistentes: “me gustaría dedicar este premio a alguien a quien he visto luchar aun cuando no quería hacerlo, un referente también de Marbella, Mila Ximénez, a ti mi querida amiga, que te perdimos hace un año”