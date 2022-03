Alejandra Rubio celebra su 22 cumpleaños feliz junto a su novio y con planes de futuro

Un año más, Alejandra Rubio ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto. La hija de Terelu Campos cumplió 22 primaveras el 24 de marzo y lo ha festejado este viernes noche en Madrid, rodeada de familiares y amigos. De forma muy amable, la colaboradora de televisión ha querido atender a la prensa antes de entrar a uno de los locales de ocio nocturno de la capital, para disfrutar del evento. Ella misma ha reconocido que está en un "muy buen momento" y "muy feliz" por todo lo que está viviendo, tanto a nivel profesional como personal. Además, no hace mucho que la nieta de María Teresa Campos decidía dar un paso más en la relación y se mudaba con su novio Carlos Agüera: "La convivencia muy bien, muy contentos, muy felices".

VER GALERÍA

Alejandra Rubio aclara el motivo del distanciamiento entre su madre y Makoke

Alejandra Rubio no ha querido dejar pasar el momento para resaltar lo bien que está con su pareja Carlos ante la prensa, confesando que su madre está muy contenta con su novio y que ya había conocido a los suegros: "Mis suegros son los mejores". Respecto a si había planes de boda en un futuro no muy lejano, la hija de Terelu Campos se ha mostrado reticente, aunque no le disgusta la idea, "aún es muy pronto", señalaba, destacando lo que más le llenaba de Carlos: "De Carlos, todo. Somos súperparecidos, nos llevamos genial y compartimos muchas cosas juntos que creo que es lo importante". Alejandra también ha hablado de sus sueños y de lo que le gustaría hacer una vez terminase sus estudios de arte dramático: "Lo que todo actor desea, trabajar de ello que es muy complicado", añadiendo que su abuela está encantada porque fue la persona que se "lo aconsejó".

VER GALERÍA

¡Otra mudanza en el clan Campos! Alejandra Rubio inicia una nueva etapa con su novio

Terelu Campos no se podía perder el cumpleaños de su hija. La colaboradora ve "bien" a Alejandra Rubio y centrada en lo que está estudiando y trabajando: "Muy contenta, buscándose la vida que yo creo que es bueno. Estudiando interpretación que sé que le gusta, o sea que bien. Pero todavía tiene 22 años, aunque ella crea que tiene muchos". Al ser preguntada por la pareja de Alejandra, Terelu ha respondido muy sonriente lo mucho que le gusta Carlos Agüera y lo enamorada que está su hija: "Sí, por supuesto. Carlos es estupendo, de verdad. Es un niño estupendo. Conocí a sus padres que vinieron a Madrid y muy bien. Pasamos una cena muy bien, me los llevé hasta de juerga", respondía entre risas.

Aunque una de las grandes ausencias de la noche ha sido María Teresa Campos: "Cómo va a venir mi madre, una señora que cumple 81 años (como me oiga ya no me habla)", reía Terelu, confiada en que pronto vuelva a la televisión y con pena a la vez por ver las ganas que tiene de tener trabajo de nuevo: "Me da mucho sentimiento, porque en el fondo ellos solo saben trabajar. Entonces, cuando les paran se sienten como inútiles. Se me encoge mucho el alma y el corazón", admitía.

VER GALERÍA

Alejandra Rubio no oculta ya su amor por su nuevo novio y posan juntos por primera vez

Entre los invitados a la celebración del 22 cumpleaños de Alejandra Rubio ha asistido su amiga y compañera de plató, Isabel Rábago, la cual se ha deshecho en halagos hacia ella: "La veo muy bien. Muy arropada, porque la arropamos y eso está bien cuando empezamos, todos los que hemos empezado en platós hemos estado arropados. Yo siempre le echo una mano en todo lo que puedo, pero ella es muy resuelta. Me gusta, se moja mucho", aseguraba la invitada, hablando desde la experiencia.

La colaboradora ha insistido en lo "buena niña" que es Alejandra detrás de las cámaras, destacando cómo es delante de las mismas: "Tiene muchas ganas de aprender, no es una niña con ningún afán de protagonismo excesivo, sabe de dónde viene", explicaba Isabel Rábago, añadiendo que, aunque venga de donde venga por la familia que es, no tiene que "pedir perdón por estar en los platós, pero respeta mucho a la gente que llevamos mucho más tiempo y sobre todo que aprende de todos", reconociendo que tiene el carácter de la familia Campos.

VER GALERÍA

Alejandra Rubio se empezaba a abrir camino en el mundo de la televisión en 2020. En estos dos años, y con una pandemia de por medio, la hija de Terelu Campos se ha afianzado en los platós como una de las colaboradoras fijas de Viva la vida, continuando así la línea familiar delante de las cámaras como su madre Terelu Campos, su tía Carmen Borrego y, sobre todo, siguiendo los pasos de su abuela María Teresa Campos, una de las mayores referencias televisivas del país y la gran ausencia en la noche del festejo del 22 cumpleaños de Alejandra Rubio en Madrid.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.