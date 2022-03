Alejandra Rubio aclara el motivo del distanciamiento entre su madre y Makoke

Alejandra Rubio ha alcarado el motivo por el que Terelu Campos y Makoke se han distanciado. La colaboradora de televisión ha querido explicar, en el espacio en el que trabaja, por qué su madre ya no tiene relación con la exmujer de Kiko Matamoros. Y es que, según ha contado la nieta de María Teresa Campos, ella misma había tenido un enfrentamiento con Makoke en los pasillos de Mediaset durante una publicidad, algo que no sentó nada bien a Terelu Campos en el instante en el que se enteró. "Se lo conté a mi madre justo en ese momento y le molestó, y entiendo que le moleste. Yo no esperaba eso de Makoke", se sinceraba Alejandra Rubio en Viva la vida al ser preguntada por lo que ocurrió.

Mucho se había hablado de las razones por las que Terelu Campos y Makoke habían terminado con su amistad. Pero ha sido la propia Alejandra Rubio la ha comentado lo que podría haber sido el detonante: "Yo no me he metido en su vida, ni me he metido en el conflicto que han tenido ellos (Kiko Matamoros y Makoke) para que no me salpique nada. Lo que pasó es que Kiko hizo un comentario en Sálvame, Makoke lo malinterpretó, y yo lo interpreté sin maldad", comenzaba diciendo la nieta de María Teresa Campos. "En la publi se fue a por mí, enfadada, 'porque tú, porque no sé cuántos', gritándome. Yo le dije que no le iba a faltar el respeto, que la respetaba porque era mayor que yo. Recuerdo que me dijo algunas cosas en las que no voy a entrar, insultos no, que yo recuerde, pero sí habló mal. Lo que recuerdo es que me dijo algo así como que yo era muy amiguita de Marta (López Álamo, novia de Kiko), y no creo que sea nada malo", continuaba.

"Yo sinceramente no vivo pensando que Makoke me ha echado la bronca, hago mi vida normal. Pero se lo conté a mi madre justo en ese momento y le molestó, y entiendo que le moleste. Yo no esperaba eso de Makoke. La verdad es que mi madre no ha sido amiga de Makoke en la vida. Se han llevado bien por nosotras (Anita Matamoros y ella), pero ya está", explicaba Alejandra Rubio, añadiendo que a día de hoy "no tengo ninguna relación, pero sin mal rollo, si me tengo que sentar al lado, no hay ningún problema". Tras esto, Kiko Matamoros ha querido "puntualizar" el comentario que hizo sobre la relación con su hija: "Dije que era muy inteligente y parece que digo todo lo contrario. Todos mis compañeros entienden que lo que hago es un elogio y no lo contrario. Lo que entiende esa señora es lo contrario. Alejandra defiende que lo que hago es lo contrario de lo que ella señala, se van a publi y arremete contra ella, mi novia y contra mí", señalaba el colaborador.

Cabe recordar que Terelu Campos no ha develado en ningún momento los motivos que le han llevado a terminar su amistad con Makoke: "El motivo no es un único motivo. Son circunstancias de la vida, nada más. Y no voy a decirlo públicamente", comentaba la madre de Alejandra Rubio. Ya la semana pasada Makoke reconocía que no tenían "la misma amistad. No ha sido mi íntima amiga pero si le tenía mucho cariño". A lo que la hermana de Carmen Borrego recalcaba que "de un tiempo a esta parte es una conocida. El porqué no lo voy a plantear… Hay un porqué y para mí es un porqué de peso", pero siempre sin desvelar la razón. Ahora ha sido Alejandra Rubio la que ha aclarado el motivo por el que su madre y Makoke estén distanciadas.

