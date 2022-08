Terelu Campos abre la puerta al amor y cuenta quién ha sido el hombre más importante de su vida

Terelu Campos, que ha aceptado la invitación de Sálvame para encontrar pareja e intentar conocer a alguien, se ha sincerado diciendo que el hombre más importante de su vida ha sido Alejandro Rubio. La presentadora ha asegurado que, a pesar de que a lo largo de los años ha gozado de mucha libertad y ha podido tener muchas parejas, lo cierto es que el padre de su hija Alejandra siempre será alguien especial, aunque "eso no significa que sea al que más he amado nunca". "Pero sin lugar a dudas ha sido el más importante porque con él he tenido lo que considero que es más valioso, que es nuestra niña", ha dicho la hija de María Teresa Campos, que ha contado además que cuando su historia de amor se terminó, tenían muy claro que su relación tenía que ser "impoluta" por el bien de Alejandra. "No significa que lo nuestro siempre haya sido impecable porque decir lo contrario no sería honesto", ha añadido Terelu.

VER GALERÍA

Terelu Campos, esperanzada con encontrar el amor en 'MasterChef Celebrity 6'

La colaboradora de Mediaset también ha relatado que la relación entre ellos siempre ha sido muy buena a pesar de estar separados,. Tanto, que ambos han estado en los momentos más cruciales e importantes de la vida del otro. "Es que Alejandro es mi familia. Eso es lo más importante que hay que matizar. Y yo soy familia de Alejandro, algo que hemos tenido claro siempre", ha dicho la madre de Alejandra Rubio, que además ha asegurado que tras la ruptura con su exmarido en 2003 siempre se lo ha pasado muy bien y se ha divertido como ha querido. "Los mejores años de mi vida de 'crápula', como yo digo, fueron de los 40 a los 40 y tantos. Y que me quiten lo bailao. No volvería a los 20, en todo caso a los treinta y pico", ha confesado la presentadora.

La hermana de Carmen Borrego cree además que lo que le pasó en aquella época es que se envalentonó en su separaración: "Fui valiente rompiendo una familia y dejando a mi hija sin convivir con su padre en el día a día. Eso me hizo que no tuviera miedo a nada, lo que provocó que ante cualquier situación que yo no estaba cómoda ni feliz tuviera la valentía de marcharme o decir que se había acabado", ha dicho Terelu, quien ha querido además dejar claro que después de haber roto su matrimonio teniendo una hija, algo que consideraba sagrado, lo demás no le parecía tan importante. "Puede ser que eso fuera la base de mis equivocaciones", ha añadido la colaboradora de Mediaset.

VER GALERÍA

Terelu Campos, desconsolada: 'Muchos no entendieron mi amor hacia Mila, ni el amor de ella hacia mí'

Terelu Campos y Alejandro Rubio se dieron el 'sí, quiero' en 1998 en Santander en un enlace que fue todo un acontecimiento. La presentadora, que entonces triunfaba con el programa Con T de tarde, de Telemadrid, tenía 32 años y fue vestida por Hannibal Laguna en una ceremonia civil que fue oficiada por el entonces alcalde de la ciudad. Cinco años después, en 2003, decidieron poner punto y final a su matrimonio de mutuo acuerdo después de tener a su hija en común el 24 de marzo de 2000. Pero el empresario no es el único hombre con el que la presentadora tiene una buena relación, ya que otro de sus grandes amigos es Carlos Pombo, el piloto con el que mantuvo un noviazgo que duró dos años (2011-2013). Y, a pesar de que por su vida también pasaron Salvador Pérez, Carlos Agrelo, José Valenciano, Pipi Estrada y Celso García, con quien mejor relación mantiene es con Kike Calleja, con quien solo estuvo saliendo un meses.