El conmovedor recuerdo de Terelu Campos a Mila Ximénez el día que hubiera cumplido 70 años

El fallecimiento de Mila Ximénez el año pasado, a causa de un cáncer de pulmón, fue un duro golpe para el mundo de la televisión, sobre todo para aquellos compañeros y amigos que trabajaron codo con codo con ella, como por ejemplo Terelu Campos. Ha sido la colaboradora la que en el día de hoy, en su 70 cumpleaños, ha querido homenajear a la que fuera periodista y con la que mantenía una gran amistad: "Jamás te recuerdo porque nunca te olvido. ¡Feliz cumpleaños, amor! ¡La vida sin ti es menos vida! Te quiero infinito y te echo tanto de menos que todo es incompleto!", escribía con todo su cariño la madre de Alejandra Rubio, compartiendo una publicación con una imagen de las dos en la que se estaban riendo a carcajadas.

VER GALERÍA

Primeras imágenes de Mila Ximénez con su familia tras anunciar que padece cáncer

Además de este homenaje en su perfil público, Terelu también le ha dedicado unas palabras en directo: "Yo la echo muchísimo de menos y creo que todo el público también, nos ha dejado un poco huérfanos. Siempre que cierro los ojos la veo siempre sonriendo y eso me da mucha felicidad. Si la tuviera delante le diría lo mucho que la quiero", ha dicho emocionada en Socialité. Pero la colaboradora no ha sido la única que se ha pronunciado en el día del 70 cumpleaños de Mila Ximénez. Su hermana Carmen Borrego también ha tenido unas palabras hacia ella: "Es una pena que una mujer de 70 años con la fuerza que tenía se nos haya ido", ha lamentado al mismo programa.

VER GALERÍA

Alba Santana, la única hija de Mila Ximénez que ha sido el gran pilar de su vida

Otras de las compañeras de Mila Ximénez que han querido recordarla han sido Chelo García-Cortés y Gema López. La periodista ha recordado a la que fuera tertuliana con unas bonitas declaraciones: "Mila es irrepetible, era especial". Por su parte, Gema ha lamentado la marcha de su compañera de batallas y ha señalado que a día de hoy es irreemplazable: "Era el genio del plató, nadie la va a poder reemplazar". Tan solo Terelu Campos ha querido plasmar en su perfil público una imagen de Mila homenajeándola. Sin embargo, el recuerdo de la periodista habrá estado muy presente entre los que la conocían en el día de hoy, sobre todo en su hija Alba Santana.

VER GALERÍA

El adiós de Mila Ximénez, un golpe muy duro para todos sus compañeros en 'Sálvame'

Mila Ximénez fallecía el 23 de junio de 2021 a consecuencia de un cáncer de pulmón, rodeada de sus seres más queridos entre los que se encontraba su hija Alba Santana. España entera despedía así a una de las personas más mediáticas del país. Este sábado 21 de mayo, la colaboradora hubiese cumplido 70 años. Pero a pesar del paso del tiempo, su recuerdo sigue muy presente. Un año antes de su muerte, en 2020, Mila Ximénez anunciaba que padecía esta enfermedad: "Mi oncóloga me dice que soy una valiente y yo le digo que no tengo másremedio porque hay mucha gente que me quiere", decía la tertuliana en su día. "Pase lo que pase, y sea lo que sea, voy a estar de pie siempre. Tengo carácter, alegría, amigos, funcionalidad y muchísimas ganas de vivir", explicaba por aquel entonces, haciendo ver que lucharía hasta el final y así fue. A día de hoy su recuerdo sigue presente entre sus compañeros y amigos de la televisión.