Gloria Camila se convierte en la protagonista del nuevo videoclip de su prima Rosario Mohedano

Ha sido este viernes 10 de marzo cuando Rosario Mohedano lanzaba su nuevo single llamado De qué vas. Un tema lleno de significado que tiene una duración de casi cuatro minutos. Lo más sorprendente de todo es que, dentro de la pieza audiovisual, aparece su prima Gloria Camila debutando y actuando. La hija de José Ortega Cano, que ya cuenta con cierto recorrido en el sector de la interpretación, ha querido acompañar en este nuevo proyecto a la hija de Rosa Benito, quien ha compuesto una de sus canciones más especiales y que ella misma ha asegurado que la escribió en 2018, aunque no se había atrevido a publicarla hasta ahora. Junto a las dos protagonistas también ha participado Amor Romeira, amiga íntima de Rosario y Gloria.

"Compuse esta canción hace tiempo, cuando las tempestades eran más bravas en mis costas. Por desgracia, este tema está a la orden del día y a mí me sirvió de mucho desahogo escribirla y luego cantarla", se sinceraba en una de sus publicaciones de su perfil. Rosario ha decidido contar con su prima para este videoclip, alguien con quien se lleva a las mil maravillas. Se trata de una pieza audiovisual en blanco y negro, en la que Mohedano comienza cantando el tema, y a los pocos segundos sale a escena Gloria Camila. Antes de que finalice, las tres protagonistas aparecen rompiendo un televisor, un gesto que muchos de los seguidores se han preguntado si está dedicado a la docuserie de Rocío Carrasco y que tanta polémica ha generado en torno al clan desde que viése la luz.

Sin embargo, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano lo ha negado rotundamente: "Esta canción está escrita en 2018 así que nada tiene que ver con el documental", explica a la revista Semana. "Respecto a contar con gente mía en los trabajos que realizo no es nada raro. Tengo la suerte de poder hacerlo y así se crean momentos mucho más especiales", decía, haciendo referencia a la aparición estelar de su prima Gloria Camila.

Hasta el momento, el videoclip ha alcanzado miles y miles de reproducciones y Rosario Mohedano ha querido agradecer a través de su perfil público haber llegado a una cifra tan elevada: "¡Me tenéis alucinada y contentísima! En menos de 24 horas, De qué vas se acerca a 50.000 visualizaciones. ¡Gracias de todo corazón!", destacaba la cantante. Durante este tiempo, la prima de Gloria Camila ha recibido multitud de felicitaciones, sobre todo una muy especial, la de su madre Rosa Benito, que se mostraba "orgullosa" de su hija: "A veces la necesidad te lleva a escribir así de bonito", expresaba la exmujer de Amador Mohedano.

Algunas de las frases polémicas

"Tu frialdad y tu falserío, castigo, qué sabes tú de mí", "no me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar hasta aquí" o "tu sinrazón, tu poca empatía, manía que tienes hacia mí, ¿qué sabes tú?", son algunas de las frases que destacan dentro de la letra del último hit de Rosario Mohedano, y que tanto han hecho pensar a los seguidores que hacían alusión a Rocío Carrasco y las dos docuseries que ha sacado en torno a Rocío Jurado y su familia más mediática: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío.