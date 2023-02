Gloria Camila celebra su 27 cumpleaños por todo lo alto arropada de Rocío Flores y el resto del clan familiar

Después de una etapa complicada, en la que ha estado alejada de la televisión, Gloria Camila ha resurgido de nuevo en la celebración de su 27 cumpleaños. Invitados especiales, risas, música, trajes con brilli brilli y mucha emoción -sobre todo por la asistencia de su hermano José Fernando- es lo que se ha encontrado en la gran fiesta que ha organizado este viernes 25 de febrero, en un local de Madrid. La influencer cumplió años el martes pasado, pero ha dejado lo mejor para el fin de semana. La hija de José Ortega Cano (67) ha hecho su aparición en la fiesta cogida del brazo de su novio David García, y junto a ella su padre.

Ortega Cano y Ana María Aldón ya han firmado su divorcio

Además del torero, por el cumpleaños de Gloria Camila han pasado muchos familiares y amigos. Entre los más destacados se encontraban Rocío Flores -una de las grandes ausentes del año pasado- y su hermano David, que no se han querido perder la celebración de su tía. Además, Rosa Benito y Rosario Mohedano también han hecho acto de presencia.

Desde que saltase todo por los aires al contar Rocío Carrasco los detalles de su ruptura con su familia materna y más mediática, la hija de Amador Mohedano no ha dejado de mostrar la excelente relación que mantiene con su prima Gloria Camila. La hermana del diestro, Mari Carmen Ortega, ha sido otra de las invitadas. Y es que desde que el viudo de Rocío Jurado se separó de Ana María Aldón -quien es evidente que no iba a estar en la fiesta-, se ha acercado mucho más a la familia y ha retomado el contacto en público con su hermano y sus sobrinos, por lo que tampoco se ha querido perder el 27 cumpleaños de Gloria Camila.

Rocío Carrasco cuenta cómo fue la llegada de Gloria Camila y José Fernando

La asistencia de José Fernando y sus emotivas palabras

La sorpresa de la noche ha sido la presencia de su hermano José Fernando, quien ha podido acompañar a Gloria Camila en un día tan especial para ella. En un momento dado de la fiesta, el joven le dedicaba unas emotivas palabras a su hermana, agradeciéndole el haber estado a su lado todo este tiempo: "Me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años, nunca me has dejado solo, siempre me has apoyado en todo. Hemos superado muchos baches juntos, yo gracias a ti más que nada porque siempre me has enseñado todo lo que he aprendido en esta vida", le decía mirándola a los ojos, en uno de los vídeos de la celebración que la propia Gloria Camila ha compartido en su perfil público.

Así era la relación entre Gloria Camila y Rocío Carrasco antes de que se distanciaran

"Y en esta noche quería expresarte que te quiero mucho y que cumplas muchísimos años más con toda esta gente", unas palabras que han hecho saltar las lágrimas de la cumpleañera, quien ha terminado abrazando a su hermano. Con él también ha acudido su novia Michu, quien había mantenido una relación tensa con Gloria Camila tiempo atrás, pero que ahora parece que las aguas se han calmado y ha tendido puentes con la madre de su sobrina. Con esta gran reunión familiar, los miembros de la familia de la joven han demostrado que, a pesar de las adversidades, están más unidos que nunca.

Gloria cumple la mayoría de edad con muchos planes: trasladarse a Sevilla y empezar la universidad

Los otros invitados al cumpleaños

Además de su familia, Gloria Camila ha estado rodeada de sus amigos famosos más cercanos. No han faltado a la celebración exconcursantes de Pesadilla en el paraíso -último programa en el que participó la hija del diestro-, como Omar Sánchez, con su novia Marina Ruiz, y Patricia Steisy con su pareja Pablo Pisa.