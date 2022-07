Rocío Carrasco cuenta cómo fue la llegada de Gloria Camila y José Fernando

José Fernando y Gloria Camila, con seis y tres años respectivamente, llegaron a la vida de Ortega Cano y Rocío Jurado en 1999, colmándoles a ambos de una gran felicidad. Rocío Carrasco, que tenía 22 años en aquel momento, ha explicado que la adopción de los niños la vivió con una gran felicidad, aunque ha asegurado que el sentimiento de maternidad su madre "ya lo tenía cubierto". "Ella estaba viviendo su faceta de abuela. Esa necesidad estaba cubierta, pero por lo que ella siente por José y porque lo quería, quiso hacer posible ese deseo de ser padre. Por eso adoptaron", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, afirmando que a ella misma se le "caía la baba" de felicidad cada vez que los veía. Asegurando que siempre ha sabido la calidad que tenía la artista como madre, la colaboradora de Sálvame se ha emocionado contando cómo la intérprete de Como las alas al viento cuidaba de bien de los dos niños, jugando con ellos a todas horas: "De una manera totalmente sana pensaba que me hubiera encantado que eso pasara conmigo", ha confesado Rocío.

Rocío Carrasco ha expresado también que el sentimiento que a ella le despertaban Gloria Camila y José Fernando era más como si fueran sus hijos que sus hermanos, ya que la diferencia de edad con ellos era muy grande. Eso sí, los años nunca fueron un inconveniente para que tanto ella como su marido les dieran todo el amor que se merecían. "Fidel estaba como loco con ellos. Eran niños muy inteligentes y eso a él le motivaba mucho", ha explicado durante la emisión de En el nombre de Rocío. Además, ha asegurado que cree que si la intérprete no hubiera adoptado a los niños habría tomado la decisión de separarse y poner punto y final a la relación con Ortega Cano. "No sé si él hubiera tomado esa determinación, pero ella así lo habría hecho", ha dicho la colaboradora de Mediaset.

Sobre la educación de los pequeños, muchos eran los que aseguraban que tanto el torero como la cantante iban a ser muy estrictos para que no fueran tan rebeldes como Rocío Carrasco, algo con lo que la hija de Rocío Jurado ha sido muy tajante: "Para haberlos educado con tanta disciplina, Dios hubiera querido que les hubiera salido como yo", ha dicho la hija de Pedro Carrasco.Tambien se ha pronunciado sobre un supuesto aborto que tuvo la cantate y que contó Ortega Cano en Volverte a ver. A este respecto ha confesado que no lo sabe a ciencia cierta, pero sí que conocía que la artista se había sometido a varios tratamientos de fertilidad.

Además, Rocío ha contado que le consta que Ortega Cano tenía muy presente la edad de su pareja, motivo por el que alguna vez se enfrentó a ella. "Yo no lo he presenciado, pero lo contó ella. Utilizaba sus años como arma arrojadiza. No lo he vivido pero lo sé por ella", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas.