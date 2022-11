Rosario Mohedano pone tierra de por medio en pleno conflicto con su prima Rocío Carrasco

Rosario Mohedano ha cruzado el charco para triunfar en América. La cantante, de 43 años, acaba de aterrizar en Nueva York con la intención de darse a conocer. "Voy a presentarmes allí. Esa es la meta que vean mi manera de compartir el arte. Ojalá que guste y que sea una ciudad que tenga que visitar mucho para cantar", dijo antes de embarcar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito afronta este reto con nervios y mucha expectación. "La última vez que fui a Nueva York fue hace 18 años. Han cambiado muchas cosas. Es la primera vez que viajo siendo madre, pero lo hago para seguir avanzando", explicó.

La artista presentará sus temas a la prensa y hará una gira promocional por Nueva York. Después, pondrá rumbo a República Dominicana, donde tiene previsto acudir a varios programas de televisión y radio. "Han invertido en mí, cosa que aquí en España siempre ha costado mucho por asuntos varios, pero estoy muy contenta y muy agradecida", aseguró.

Rosario ha puesto tierra de por medio en mitad de la polémica. Su familia está en el ojo del huracán por las declaraciones de Rocío Carrasco, pero ella prefiere guardar silencio. "No tengo nada que decir. He aprendido que públicamente hay cosas que no vale la pena. Quienes conocemos la situación sabemos lo que hay y también sabemos que han pasado muchísimos años y hay que avanzar", declaró.

El lunes por la noche, la hija de Rocío Jurado reapareció en televisión y admitió que no tenía ningún tipo de relación con su prima Rosario. "Yo no he tenido ningún desencuentro ni ninguna pelea con Chayo, pero ella no se ha portado bien conmigo", declaró. La cantante, por su parte, insiste en no responder. "Yo, por lo menos, me centro en el presente. Me tengo que mantener al margen. A mí me duele y no puedo hacer nada. Es algo que no puedo controlar he preferido no verlo", manifestó.

Rosario no quiso aclarar si había hablado con alguien de su familia sobre este asunto, o si ha llamado a Ortega Cano para interesarse por él tras su separación de Ana María Aldón. "No voy a decir si he hablado o no con alguien en privado. Para mí es mejor, a mí lo que me da de comer es cantar y dejarme la piel en el escenario", finalizó.