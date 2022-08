Rocío Carrasco, tajante al hablar de su prima Rosario Mohedano: 'No se ha portado bien conmigo'

Rocío Carrasco y Rosario Mohedano mantenían un fortísimo vínculo a pesar de que la hija de Rocío Jurado se había distanciado de su familia. Sin embargo, algo ha cambiado desde el año pasado y la relación ya no es la que era. Cabe recordar que la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito fue la única que asistió al enlace de su prima demostrando que seguían muy unidas, pero tras los últimos acontecimientos y la emisión de los documentales, ya no tienen ningún tipo de comunicación. "Hoy por hoy esa relación que había se ha enfriado y ella no se ha portado bien conmigo. Me voy encontrado que a personas que yo no las he hecho nada y que lo único ha sido es que les he ayudado, como a ella en muchas cosas, y sabe que lo que estoy diciendo es cierto, y lo único que recibo son golpes. No he tenido ni una discusión, ni un desencuentro, ni una pelea, ni una palabra más alta con Chayo", ha asegurado Rocío en su testimonio haciendo hincapié en que su prima no ha hecho bien las cosas.

Rocío Carrasco cuenta qué situación la dejó sin palabras con su tío José Antonio

Cabe recordar que el 8 de abril de 2011, Rocío y Fidel acudieron a la boda de Rosario y Andrés Fernández, celebrada en la finca Yerbabuena (Sevilla). La tormenta familiar ya era un hecho y el enfrentamiento entre Gloria Mohedano y Rocío por la finca Los Naranjos ya había comenzado, sin embargo la hija de Rocío Jurado acudió para celebrar este día con su prima, con la que mantenía una excelente relación. "Fui porque mi relación con ella siempre ha sido muy buena. Porque yo tuviera escollos o problemas con sus padres o sus tíos, bajo mi punto de vista no la debía de salpicar", ha explicado en el nuevo episodio de En el nombre de Rocío, añadiendo que tampoco quería faltar al evento porque entonces se iba a seguir especulando sobre ellos y se iba a acrecentar todo lo que ya se iba diciendo sobre la familia.

Por su parte, hace tan solo unos días Rosario Mohedano, que siempre ha preferido mantener un tono conciliador y de hecho acudió a la boda de su primera en mayo de 2016, aseguró que estaba muy molesta con Rocío Carrasco por todo lo que estaba contando en este segundo documental. "Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo... y sí, es cierto. Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario", comenzó diciendo a todos sus seguidores. "Ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado", añadió la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Rocío Carrasco confiesa las cosas por las que Amador hacía sufrir a su madre

La última gala que se celebró en homenaje a Rocío Jurado supuso un punto de inflexión en la relación de las dos primas. Rocío Carrasco ha reconocido que en un principio no quiso que su prima participara porque su familia se lo impuso. "Si hubiese sido por mí, al metérmelo a capón, hubiera sido que no", confesó pero finalmente accedió porque fue convencida por su marido, Fidel. Rosario aclaró que en su día, Rocío le negó tal información y, ahora, ha afirmado delante de la cámara que era verdad. 'Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad", zanjó contundente la hija de Rosa Benito que hasta el momento se había mantenido al margen.