Rocío Carrasco confiesa las cosas por las que Amador hacía sufrir a su madre

Rocío Carrasco continúa contando toda su verdad sobre las polémicas familiares que a lo largo de los años su familia ha ido relatando en los platós de televisión. Tras revelar los sueldos y las reacciones de su familia a Rocío siempre, el último programa que hizo Rocío Jurado en televisión, la hija de la artista ha confesado y enumerado algunos de los momentos que más le hicieron sufrir a su madre por culpa de su tío Amador Mohedano. Después de ver unas imágenes en las que el exrepresentante aseguraba que la relación entre las dos era buena solamente porque la intérprete de Se nos rompió el amor le permitía demasiadas cosas a su hija, quien supuestamente la había hecho sufrir mucho, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha negado que su progenitora estuviera mal por ella: "Mi madre lloraba y estaba triste en los camerinos por tu culpa, no por la mía. Porque un día habías tomado demasiado de lo que estabas bebiendo o porque el sonido no funcionaba", ha dicho Rocío.

Muy enfadada con la palabras de su tío, Rocío además ha confesado que su madre se entristecía también porque por culpa de Amador había días que la multaban, porque llegaba a su espectáculo y se enteraba de que el guitarrista no había cobrado, porque no se habían pagado los seguros sociales y el que estaba allí no podía cobrar el paro cuando no tenía trabajo... "Pasaban 1.500 cosas", ha dicho la hija de la artista, que no ha dudado en asegurar que su tío era un "frustrado" porque había numerosas ocasiones en las que opinaba sobre temas que no sabía. "Cuando las palabras vienen de un frustrado, todo lo de que hayan hecho los demás que sea bueno, le fastidia. Pero yo no tengo la culpa de que él sea un frustrado, no la tengo", ha dicho la hija de Pedro Carrasco.

Después de reconocer que era verdad que con su edad nunca se interesó por los entresijos del trabajo de su madre, Rocío ha querido expresar los verdaderos motivos por los que en un principio no quiso que su prima Rosario participase en la gala de Rocío siempre junto a la artista. "La que no quise era yo. Siendo verdad no tengo problema en decirlo, quede bien o quede mal. Nunca me he opuesto a que mi madre hiciera lo que le diera la gana, pero si su nombre se me hubiera dado de otra forma, hubiera salido de mí o hubiera hecho lo posible. Lo que no es que yo tenga algo preparado y se me impusiera", ha dicho la hija de la cantante, asegurando que siempre ha sido la mayor defensora de su prima porque piensa que de verdad es una mujer muy trabajadora que ha luchado siempre por conseguir lo que quería. "Canta mucho mejor que otras que son ya famosas", ha reconocido la colaboradora de Mediaset.

Aunque entiende que su madre quisiera cantar con su sobrina, Rocío ha expresado que al intentar meter a su prima "a capón" en la gala provocó que su negativa creciera más, pero fue Fidel Albiac quien finalmente la convenció de que Rosario estuviera en Rocío siempre. "'No te lo tomes como que te lo han impuesto y sí como que es algo emocional y bonito', me dijo mi marido. Así que le hice caso y reconocí que me había equivocado. Pero me doy cuenta de que da igual lo que haga porque mediáticamente al final parece que fue él quien no quiso", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, declarando que en ese momento hubo tensión entre ella y la hija de Rosa Benito porque a partir de ahí Rosario siempre pensó que las cosas se hacían mal a propósito para perjudicarla.