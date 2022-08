Rosario Mohedano se desmarca de Rocío Carrasco: 'No te conozco'

Rosario Mohedano no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Rocío Carrasco y cuando lo ha hecho ha sido en un tono muy concilador. "Yo sigo llamándola y yo sigo diciéndola todo lo que pienso de todo lo que está haciendo. No me voy a callar con los míos. A los míos les diré lo que pienso y no me callará absolutamente", dijo a finales de junio tras las duras palabras que su prima había dedicado a su padre, Amador Mohedano. Sin embargo, ahora ha decidido desmarcarse de Rocío Carrasco, asegurando que está muy molesta por los últimos comentarios de su prima. "Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo.. y sí, es cierto. Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario", ha comenzado diciendo a todos sus seguidores. "Ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado", ha añadido.

La cantante ha querido exponer su versión sobre su participación en la inolvidable gala de Rocío Jurado en Televisión Española. "Tengo que recordar cuando me llegó el rumor de que ella (Rocío Carrasco) se opuso a que yo cantara en Rocío Siempre. Sus palabras fueron: 'Prima, si te crees esto es que no me conoces'. Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad", ha señalado. "Fíjate si ha tenido que revolverle las entrañas todos estos años porque siempre defendió que ella fue quien quería (que actuara en la gala) y que quien no quería era uno de TVE", ha proseguido.

En uno de los últimos episodios del documental, Rocio Carrasco confirmó que no quería que su prima cantara en el homenaje a La más grande. "Yo no quería. Es la verdad. Yo presento unos nombres y se me dice: '¿Y Chayo?'. Y yo digo: 'Chayo no'". La hija de Rocío Jurado entendía que su madre quisiera cantar con su sobrina, "pero si hubiese sido por mí, al metérmelo a capón, hubiera sido que no". Finalmente, Rosario Mohedano participó gracias a Fidel Albiac, que aconsejó a Rocío Carrasco que lo viera "como algo bonito".

Al hilo de este tema, Rocío Carrasco también contó cómo se había organizado la gala y cuál fue el caché de los familiares que participaron ella. Según dijo, Amador Mohedano se llevó 50.000 euros (el 20 por ciento del caché de Rocío Jurado) y reveló que Rosario Mohedano fue la única artista que cobró junto al bailaor Antonio Canales. Ella, en cambio, "no cobré ni un euro de aquella gala". "Cedí mi 25 por ciento del porcentaje, el que estaba puesto por contrato, a mi madre. Y Fidel ganó cero patatero también, tampoco de la producción del disco".

Rosario Mohedano al escuchar estas palabras de su prima se ha defendido diciendo: "Ahí quedará para la historia no solo esa vez sino todas las que canté con mi tía, ya que soy la persona que más he cantando con ella y sin cobrar. Porque algo voy a decir. Todos los artistas metieron gastos de 12.000 a 25.000 euros y su madre, es decir, mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara TVE".