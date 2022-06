De la 'reconciliación' de sus padres a la relación con Rocío Carrasco: Rosario Mohedano habla como nunca

Rosario Mohedano ha reaparecido tras la televisiva reconciliación de sus padres, Amador Mohedano y Rosa Benito. Lejos de evitar el tema, la cantante se ha pronunciado al respecto durante su visita al Parque Warner Beach de Madrid. "Me emocionó sobremanera verles volver a besarse", ha reconocido con una gran sonrisa. "Hablé con mis padres el día que se grabó el programa y nadie me dijo que se habían besado... Entonces cuando lo ví, les llamé corriendo y les dije: 'Esto me lo teníais que haber dicho'. Sobre todo porque es una manera muy bonita de reconciliación y se vio mucha verdad en ese beso", ha añadido.

Sin embargo, Rosario no cree que sus padres vayan a retomar su relación. "Han pasado ya muchos años, han pasado muchas cosas y lo importante es que vean el presente y el futuro con optimismo, con ganas de compartir, pero volver... segundas partes nunca fueron buenas", ha dicho. La catante adora a sus padres y su único deseo es que sean felices. "Se han querido muchísimo, han sido casi 40 años de matrimonio, con cuatro hijos, nietos... tienen una raíz y una descendencia importante. A mí lo que me gusta es que mis hijos les vean también juntos con buen rollo".

Amador Mohedano y Rosa Benito se reencontraron ante las cámaras después de protagonizar una de las separaciones más sonadas de los últimos años. Rosario vio a su padre "muy nervioso" y a su madre "muy entregada". Según ha contado, lo más importante para Rosa fue que Amador reconociera sus errores. "Mi madre le dio las gracias por pedirla perdón públicamente. Es una manera de pasar página y que todo lo que venga sea bueno".

Rosario Mohedano habla sobre Rocío Carrasco

La sobrina de Rocío Jurado también ha hablado sobre Rocío Carrasco y las consecuencias que están teniendo sus declaraciones. "Yo lo que voy a decir de este tema es que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando", ha asegurado con cierta resignación. "Os soy sincera, me he apartado de todo esto y no me gusta ver a la gente sufrir, menos me gusta ver a los míos sufrir por muchas mentiras que se están contando", ha señalado.

Cabe recordar que Rocío Carrasco ha opinado con dureza sobre Amador Mohedano. A pesar de todo, Rosario sigue teniendo relación con su prima. "Yo sigo llamándola y yo sigo diciéndola todo lo que pienso de todo lo que está haciendo. No me voy a callar con los míos. A los míos les diré lo que pienso y no me callará absolutamente", ha destacado. La cantante está centrada en su marido, en sus hijos y en su trabajo. De hecho, por motivos laborales, no podrá estar presente mañana, 1 de julio, en la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona. "Es que trabajo. Mientras sea trabajo la familia lo tiene que entender".