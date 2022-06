¿Ha vuelto con Amador Mohedano? La respuesta de Rosa Benito tras su comentado beso

Después de nueve años separados en los que no han tenido mucho contacto, Rosa Benito y Amador Mohedano se reencontraron ante las cámaras de Déjate querer, el programa que presenta Toñi Moreno, donde el hermano de Rocío Jurado quiso dar una sorpresa a su exmujer. La pareja dejó a todos los espectadores sin habla al sellar la paz no solo con un abrazo sino también con un apasionado beso. Al ver sus caras de felicidad y este gesto que hablaba por sí solo, muchos pensaban que habían decidido reconciliarse, sin embargo, la que fuera peluquera de 'la más grande' ha querido aclararlo asegurando que: "Para llegar a ese momento, que una ya tiene seguridad y se le ha ido el odio, el rencor y el dolor... Ya lo único que tengo hacia él es cariño, porque es el padre de mis hijos y la persona que más he querido en mi vida" ."Me da pena perderme muchas cosas por no estar juntos los dos", ha explicado la colaboradora de Ya es mediodía, que también ha desvelado que hasta ahora evitaban coincidir en las celebraciones familiares.

Sobre el comentado beso que se dieron en pleno directo, Rosa ha querido aclarar que es un gesto meramente de cariño, "de decir estoy para lo que quieras". "Es un beso de reconocimiento a todo lo que hemos vivido y que si Dios quiere y la Vírgen de Regla que todo sea a partir de ahora más bonito", ha comentado, asegurando que su exmarido se encuentra muy bien y es feliz con la vida que tiene porque le gusta mucho el campo y los animales. La colaboradora del programa de Sonsoles Ónega además ha afirmado que sabe perfectamente que no van a estar juntos nunca más porque la separación ha hecho mella. "En la vida de antes sí nos conocemos, en la de hoy no. Podríamos pasar el fin de semana en mi casa o una de uno de nuestros hijos, pero como pareja no. Nuestros caminos son distintos. Eso sí, yo voy a estar si me necesita", ha revelado.

Rosa Benito ha asegurado también que hasta ahora se han perdido muchas cosas con sus nietos e hijos, algo que no quiere que siga ocurriendo. Para llegar a este momento, la exmujer de Amador Mohedano ha contado que ha luchado "muchas batallas" y quiere superar esta disputa porque ya "ha pasado mucho tiempo". "Doy gracias al programa por el acercamiento que nos ha hecho porque la separación fue pública y horrible. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí quiero cambiar un poquito el futuro y el presente", ha expresado Benito, afirmando que su exmarido ha sido la persona más bonita que ha tenido en su vida y que siempre ha dicho que él ha sido incluso más importante que sus hijos. "Era con quien quería envejecer", ha relatado muy emocionada.

Además, Rosa ha recalcado que sabe que el que fuera su marido durante 35 años va a estar ahí cuando ella le haga falta y tiene claro que esta comentada reconciliación es la que se merercía el público porque la ruptura también lo fue. "No le hemos hecho nada a nadie, así que lo único que pido es respeto por ese momento", ha concluido muy contenta con poder haber retomado la relación, aunque sea solo de amistad, con el padre de sus hijos.