Fernando Mohedano, el ahijado de Rocío Jurado y al que también salpicó la herencia de la artista

Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006 pero su herencia dieciséis años después sigue dando mucho que hablar. Su hija Rocío Carrasco ha revelado que existe un testamento previo al reparto final de la herencia y que en los próximos días verá la luz en la segunda parte de la docuserie En el nombre de Rocío. Una parte del clan Mohedano "ha asegurado que se están enterando de que esto existe", ha dicho la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco que fue nombrada heredera universal

Amador Mohedano fue beneficiario de parte de esa herencia.El hermano de la artista recibió una nave industrial en San Sebastián de los Reyes, Madrid, y junto con su hermana Gloria, la finca San Pedro, conocida como Los Naranjos, a las afueras de Chipiona, con 50 mil metros cuadrados de terreno. La artista también tuvo en cuenta en el reparto a su ahijado Fernando, hijo de Amador Mohedano y Rosa Benito y hermano mellizo de Rosario Mohedano. A él le dejó otra nave en San Sebastián de los Reyes, que según su madre le ha provocado auténticos quebraderos de cabeza.

Rosa Benito expusó en Ya es mediodía lo que ha supuesto para ella la herencia de Rocío Jurado. "Me ha costado la ruina", afirma, mientras revela que fue ella quien se encargó de pagar el impuesto de sucesiones para que Amador Mohedano pudiera recibir lo que le había dejado su hermana. "¿Sabes por qué se pagó la herencia de Amador Mohedano? La pago yo con lo que gano en Supervivientes, y por cierto no tengo ni una naranja", dijo en relación a la finca que heredó el padre de sus hijos. "Lo único que me ha costado a mí esto es ruina, ¡ruina! y disgustos", enfatizó, queriendo recalcar que ella no se vio beneficiada de ninguna de las pertenencias de Rocío Jurado.

Del mismo modo contó lo afectado que se vio su hijo en el reparto. Benito aseguró que la albacea de la herencia de la de Chipiona hizo una mala gestión y afectó negativamente a los bienes de su hijo. Al parecer, la cantante dejó a sus sobrino la propiedad de una pequeña nave, la cual ha descrito Rosa Benito como un garaje, y la albacea la declaró como una nave industrial y tuvo que pagar impuestos por encima de su valor. "Cuando yo voy a vender esa nave, que quería comprarla una marca de bebida, y ven que es un garaje, dijeron: 'Es que no se puede, porque no es una nave industrial'. Pero yo sí pagué como una nave industrial", dejó claro Rosa Benito.

Fernando, ahijado de Rocío Jurado, es el hijo mayor de Amador Mohedano y Rosa Benito y lleva el mismo nombre que su abuelo paterno, padre de Amador, Rocío y Gloria, y a quien veneraba la artista. Sus padres Amador Mohedano y ahora su ex mujer, Rosa Benito, se conocieron en 1976, gracias a Rocío Jurado, ya que su hermano era su representante y Rosa, la peluquera de Rocío. Se casaron en 1979 y un año después dieron la bienvenida a sus hijos mellizos Rosario y Fernando Mohedano, que hoy tienen 43 años. Un tiempo después nació Salvador, de 40, y por último, el benjamín de la familia, que se llama Amador como su padre, tiene 24 años, y se abre paso en el mundo de la canción bajo el apodo de "El Mohe".