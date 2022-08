Rocío Carrasco cuenta qué situación la dejó sin palabras con su tío José Antonio

Los últimos días con vida de Rocío Jurado tras su regreso de Houston mantuvieron a toda la familia unida en Montealto, la casa en la que residía la artista, pero también provocaron algunos momentos que dejaron sin palabras a Rocío Carrasco. Después de mantener una acalorada conversación con José Ortega Cano, la hija de la cantate ha contado que vivió una situación con el marido de su tía Gloria que la sorprendió muchísimo. "Estaba hablando con José Antonio en la salita, que tenía una carpeta con papeles y entonces entró Fidel. De repente, mi tío me dice: 'Todo esto lo tengo claro (refiriéndose a los gastos de la finca Yerbabuena). A mí lo único que me preocupa es todo lo que no sale en el testamento: los abrigos de piel, las joyas y Miami", ha contado la que fuera presentadora de Hable con ellas, que además ha añadido que se quedó en shock porque "era una situación en la que no entendía nada".

VER GALERÍA

El día que ¡HOLA! accedió al testamento de Rocío Jurado: una mansión, dos pisos en Miami, las regalías de sus canciones

Rocío Carrasco ha explicado que no sabía por qué José Antonio le estaba preguntando sobre temas de la herencia cuando su madre todavía estaba viva, lo que provocó que su marido tuviera unas palabras con su tío. "Fidel le dijo: '¿Tú te crees que es normal que te pongas a hablar de esto con la niña estando su madre como está?'. Entonces nos fuimos y nos metidos a la habitación", ha narrado la hija de la cantante, que ha hilado ese momento con el que ocurrió pocos días después cuando su hija, Rocío Flores, le preguntó exactamente por las mismas cuestiones de Miami. "Creo que aquella vez era la primera vez que yo pensaba en la palabra testamento estando mi madre como estaba. Que me nombrara eso, no entendía qué estaba pasando", ha comentado.

Además, la hija de la artista, que se ha sincerado diciendo que no quería afrontar los temas de la herencia con su madre porque eran cosas que no le importaban demasiado, ha contando que 'la más grande' le preguntó si se iría a vivir con Fidel a la casa de La Moraleja cuando ella falleciera, algo que Rocío Carrasco tenía muy claro: "No. Ya sabes que no porque he pasado por mucho aquí. Los días más felices y los peores de mi vida. Vengo a verte porque es tu casa, pero no. Jamás vendría a vivir aquí", ha explicado la hija del boxeador, que también ha añadido que le hizo la misma pregunta a Fidel minutos después. "Mi madre solo hubiera cambiado el testamento si en alguna de esa preguntas que me lanzaba le hubiera respondido que sí. Ella se autoconvenció de lo que tenía ya hecho y se dio cuenta de que estaba correctamente", ha continuado diciendo Rocío, que se enteró al igual que todos los demás familiares de que Ana Iglesias era la albacea.

VER GALERÍA

'Ha pasado muchas líneas rojas': el marido de Gloria Mohedano responde con dureza a Rocío Carrasco

Cuando Rocío Jurado ya había sido enterrada en Chipiona, Rocío quiso tener un momento de soledad en Montealto, pero para su sorpresa volvió a vivir una situación que la dejó sin palabras. Tras confesar que el mundo se le había echado encima y que tenía una tristeza muy grande, la hija de la artista ha comentado que llegó su tía Gloria, que se sentó a su lado y le hizo una inesperada petición: "'Lo que me a mí me gustaría para mi casa es ese mueble. Me vendría muy bien para mi casa de Sevilla', me dijo mi tía. Me quedé en shock, me levanté, me despedí y me fui. Así fue mi llegada a la casa de mi madre", ha explicado.