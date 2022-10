Rosario Mohedano opina sobre la demanda de Rocío Carrasco a su madre

La situación en su familia está lejos de la tranquilidad que sería deseable. Rocío Carrasco anunció acciones legales contra Rosa Benito, después de que esta pusiera en duda la autenticidad de algunos de los documentos que presentó en su docuserie El nombre de Rocío. “Aviso a Rosa de que voy a emprender acciones legales de forma penal” advertía la hija de Rocío Jurado contundente. Es un tema delicado en el que Rosario Mohedano, que ha acudido con su marido Andrés Fernández y sus tres hijos a la presentación de la nueva temporada de Halloween del Parque de Atracciones de Madrid, pide prudencia. “Uno puede querer poner, pero luego que admitan a trámite, que avance, es muy complicado” apunta.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano explica que “hay otra gente investigada”. “Lo que sé es que ya se está estudiando el caso y hay que tener cuidado” comenta. Su madre compartía estos días algunos mensajes en los que no aludía directamente a esta cuestión legal, pero en los que aseguraba que está tranquila. “Si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño” reflexionaba. Rosario ha hecho referencia a cómo se encuentra la colaboradora. “Mi madre está bien y yo voy a esperar a ver qué pasa y mientras disfrutar de la vida” añadió.

La relación entre Rosa Benito y Rocío Carrasco atraviesa uno de sus momentos más delicados tras una de las últimas entregas de la docuserie de la hija de la artista. Rocío sacó a la luz las facturas correspondientes al dinero que sus tíos Rosa y Amador se embolsaron por su trabajo en la gala de TVE, Rocío Siempre, unos papeles que la colaboradora apuntaba podrían haber sido falsificados. Estas acusaciones enfadaron a la primogénita del fallecido Pedro Carrasco, que ha anunciado una denuncia a su tía para defender su versión de los hechos.

“Hay que ser ducha en muchas cosas, no solamente en tener la boca muy grande y muy suelta. Uno no puede darle al dedito compulsivamente porque el que queda en ridículo y se muestra como es, es el que lo hace. Rosa Benito no puede acusarme a mí, a una cadena y a un equipo de falsificación de documento privado", concluía Rocío. En el pasado la relación entre tía y sobrina había sido más cordial y, pese al distanciamiento de Rocío con su familia tras la muerte de su madre, Rosa siempre se había manifestado conciliadora con su sobrina. Rocío pasó gran parte de su infancia y juventud junto a sus tíos maternos, puesto que ambos trabajaban para la intérprete de Como una ola, una relación que, con el paso del tiempo y la luz de los últimos acontecimientos, se ha destruido.