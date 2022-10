Rocío Carrasco anuncia acciones legales contra su tía Rosa Benito

Hace unos días que Rocío Carrasco enseñó a la audiencia de En el nombre de Rocío las correspondientes facturas que Rosa Benito, Amador Mohedano y Rosario Mohedano cobraron por su trabajo en Rocío siempre de Televisión Española, algo que la que fuera peluquera de Rocío Jurado ha negado compartiendo otro papel. En él aparece una fecha de febrero de 2021,16 años después de última gala de la cantante, motivo por el que la colaboradora de Ya es mediodía ha acusado a su sobrina de mostrar una factura falsa. "Aviso a navegantes y aviso a Rosa que voy a emprender acciones legales de forma penal", ha dicho la hija de la intérprete de Se nos rompió el amor en Sálvame, donde ha explicado, además, que no da crédito a que su tía le responsabilice a ella, a Telecinco y a la productora del documental de crear un papel fraudulento para poder enseñar a los espectadores.

Rocío Carrasco recuerda los momentos más dolorosos de la enfermedad de su madre

"Según esta factura cobré el año pasado, 16 de febrero de 2021… (es cuando empiezan con la docufake). ¿A los 16 años me pagó a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¿Y no me piden que firme nada? Qué raro", ha escrito Rosa Benito junto a la fotografía de la supuesta factura falsa que habría enseñado su sobrina. Por ello, Rocío ha aconsejado a su tía que en este tipo de temas tenga "mucho cuidado". "Tiene el dedito suelto, se ha dedicado en redes sociales a poner que si es una factura falsa y que si no sé sumar no. La que tienes que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú, vida mía", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas en una llamada en directo.

Tras las acusaciones, Rocío ha expresado que está muy enfadada porque además se ha puesto en duda todo el trabajo que se ha hecho desde la redacción del programa y desde la productora con toda la documentación que ha aportado y que tanto han estudiado para poder hacer la segunda parte de este documental en el que también se contó la gran discusión que tuvo con Amador Mohedano por culpa de Hacienda. "Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral que tiene equipo de En el nombre de Rocío", ha dicho tajante la colaboradora de Sálvame, que también ha asegurado que la productora y la cadena también estudian demandar a Rosa Benito.

Las palabras de José Ortega Cano que hicieron llorar a Rocío Carrasco

"Hay que asesorarse y ser ducha en muchas cosas, no solamente en tener la boda muy grande y muy suelta. Uno no puede darle al dedito compulsivamente porque el queda en rídiculo y se muestra como es, es el que lo hace. Rosa Benito no puede acusarme a mí, a una cadena y a un equipo de falsificación de documento privado", ha concluido Rocío, que también ha confesado que tiene muchas ganas de que Ortega Cano y su tío Amador Mohedano la demanden para poder contar algunas cosas sobre ellos que todavía no ha dicho.