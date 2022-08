Rocío Carrasco asegura que Rosa Benito y Amador Mohedano tuvieron una fuerte discusión por Hacienda

En las reuniones posteriores a la apertura del testamento de Rocío Jurado para que la familia se pusiera de acuerdo con las valoraciones de los inmuebles y bienes que había dejado la cantante, se vivieron, según Rocío Carrasco, algunos momentos tensos entre los Mohedano. La hija de la fallecida artista, ha revelado que Rosa Benito y Amador Mohedano protagonizaron una discursión por culpa de Hacienda. "Cuando estábamos en la notaría con las negociaciones Amador tenía aproximadamente una deuda de 500.000 euros. Se enteró toda la planta de los gritos que le daba Rosa a Amador. Y yo cogí y le dije 'tita, que sea la última vez que le faltas al respeto a mi tío delante de nadie", ha contado en la última entrega de En el nombre de Rocío.

VER GALERÍA

Rosa aseguró en el Deluxe que Amador no había pagado Hacienda desde 2008, lo que provocó que ella fuera quien tuviera que hacerse cardo de la "enorme deuda". "Eso es lo que hizo que rompiera mi matrimonio", dijo entonces muy enfadada. Pero además, meses después, contó entre lágrimas que estaba "arruinada" porque se estaba haciendo cargo de un pago de 3.000 euros todos los meses porque su ya exmarido no pagaba una factura relacionada con la nave que heredó de su hermana en San Sebastian de los Reyes. "Ellos tenían la presión de que querían esa herencia para hacer frente a ese problemón que tenían y que había originado Amador. Rosa estaba muy afectada en ese momento y por eso en esa notaría tuvo un más y un menos con mi tío", ha explicado la sobrina de la peluquera.

Con José Antonio Rodríguez de por medio en la discusión, Rosa salió de la sala en la que estaban para ir a otra en la que Amador no paraba de justificarse diciendo que ese problema no se había generado solo por su culpa. "'Por ese dinero que yo tengo ahora mismo este problema encima de la mesa, también lo has disfrutado tú', le dijo Amador a Rosa", ha explicado Rocío Carrasco, que ha narrado cómo después tuvieron otro encuentro familiar en un hotel para intentar que ella fuera quien ayudase a Amador a solucionar la deuda con un préstamo que debía pedir desde la sociedad que había hererado de su madre. "Yo dije que no me daba la gana hacerlo y el marido de mi tía Gloria me dijo 'o lo haces o se va a enterar todo el mundo porque vamos a llamar a los medios de comunicación y te vamos a líar una que ya verás la que te espera'", ha asegurado

VER GALERÍA

Rosario Mohedano se desmarca de Rocío Carrasco: 'No te conozco'

Muy apenada con la situación porque acababa de perder a su madre y se sentía "destrozada", Rocío se fue de aquel encuentro a contárselo a Fidel, pero lo que no esperaba es que su marido la convenciera para que firmase y ayudase a su tío. "'Pide esa hipoteca. Yo hablo con el banco pero hazlo porque tienes primos pequeños', me dijo Fidel", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, que además ha asegurado que si no hubiera sido por ella Amador hubiera perdido la casa de Torrejón de Ardoz y la de Chipiona. "Hoy por hoy estaría en la calle", ha sentenciado. Tras conseguir 413.197,97 euros para su tío, Rocío además le regaló el coche de su madre, pero lo que no esperaba es que tiempo después le tuviera que estar pagando multitud de multas de tráfico que llegaban a su nombre. "Las pagué yo todas y ese dinero ni se lo he reclamado ni se lo voy a reclamar, que ya tiene bastante", ha comentado.