Las palabras de José Ortega Cano que hicieron llorar a Rocío Carrasco

Después de narrar algunos de los tensos momentos que vivió junto a José Ortega Cano en el hospital oncológico MD Anderson de Houston, Rocío Carrasco ha contado el episodio que ocurió con el torero y que la hizo llorar. Una de las veces que el diestro se había quedado dormido en las sillas del pasillo del centro médico, la hija de Rocío Jurado le dijo que se fueran a casa a cenar y descansar para que al día siguiente estuvieran bien. Pero tras acceder de buena manera y llegar al piso, el ahora marido de Ana María Aldón empezó a espetar a la que fuera presentadora de Hable con ellas. "Sin venir a cuento comenzó a increparme porque yo en aquel momento le había dicho que si no tenía vergüenza porque mi madre le estaba buscando y le necesitaba. Él era de sacar las cosas con retardo y entonces al llegar a casa me dijo que quién era yo para decirle nada cuando yo lo que estaba haciendo era matar a mi madre", ha dicho la mujer de Fidel Albiac, que ha añadido que esas palabras la afectaron mucho.

Esas duras palabras de Ortega Cano a Rocío Carrasco que le hicieron llorar y por las que la colaboradora de Mediaset se quedó en shock, provocaron "la única discusión" que ha tenido Fidel Albiac con el torero. "No fue ni en los pisos de Miami ni en una cristalera con fotógrafos, ni por herencias ni nadie se pelea con nadie como ha dicho 'el ser'. Mi marido en ese momento le dijo 'estamos en un piso treinta y pico, si le vuelves a decir eso a mi mujer me bajo contigo por los cristales para abajo. Cómo tú tengas las narices de decirle a una niña que su madre se está muriendo por ella, cómo vuelvas a decirle eso a una niña que encima es mi mujer, nos vamos para abajo los dos'", ha dicho sobre el tenso momento que se vivió en el hospital.

Rocío ha añadido que en ese momento ella no supo reaccionar y que no paraba de llorar como "una niña pequeña" porque no sabía ni entendía por qué él le estaba diciendo "esa barbaridad". "Porque además yo un día antes había pasado un día horroroso porque mi madre había empezado con los ataques de amonio y pensaba que se había ido de este mundo, quedándose medio atontada y sin conocerme. Y encima creyendo que no me había dado tiempo a despedirme de ella", ha contado muy emocionada la hija de Pedro Carrasco, que ha dejado claro que aquel fue el único enfrentamiento en la historia entre José Ortega Cano y Fidel Albiac.

A aquel momento, Rocío ha contado que Ortega Cano reaccionó yéndose porque "solo plantaba cara a las personas que no le iban a contestar". Además, la hija de la artista ha confesado que prefirió no contarle nada sobre este enfrentamiento a su madre para no preocuparla, aunque no se acuerda si le comentó lo que había ocurrido a su tío Amador o a Rosa. Pero no solo eso, la colaboradora de Mediaset ha dejado claro que en aquella época Gloria y José Antonio continuaban siendo sus tíos preferidos, aunque ese título cambio tajantemente tras la muerte de su madre.