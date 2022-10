Las claves del enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Rosa Benito

La relación entre Rosa Benito y Rocío Carrasco está atravesando uno de sus peores momentos. La hija de La Más Grande ha sacado a la luz las facturas correspondientes al dinero que su tía y Amador Mohedano se embolsaron por su trabajo en la gala de TVE, Rocío Siempre, un hecho que la peluquera ha negado rotundamente alegando un posible fraude o falsificación documental. Unas acusaciones que han enfadado a la primogénita del fallecido Pedro Carrasco que ha asegurado que piensa denunciar a la colaboradora televisiva para defender su versión de los hechos.

Sin embargo, no siempre todo fue tan tenso entre ellas, y en el pasado, llegaron a ser inseparables. Rosa Benito llegó a las vidas de la familia Mohedano en el año 1977, por aquel entonces Rocío era tan solo una niña y pasó gran parte de su infancia y juventud junto a sus tíos maternos, puesto que ambos trabajaban para la intérprete de Como una ola, siendo una piña y velando siempre por el bienestar común. Buena muestra de ello es que cuando Rocío Jurado estuvo en Houston tratando su enfermedad era habitual verlos a todos ellos entrando y saliendo de la clínica donde estaba ingresada brindando su amor y cariño.

El primer gran bache entre ellas se produjo en 2006, tras el fallecimiento de la chipionera, puesto que Rosa empezó a aparecer más en televisión y hacer declaraciones íntimas que a la esposa de Fidel Albiac no le gustaron demasiado, como que no durmió ninguna noche junto a su progenitora en el hospital de Estados Unidos. Pero, sin ninguna duda, la bomba que dinamitó totalmente los cimientos de este clan fue el reparto de la herencia de la vocalista, pues que los Mohedano-Benito no estaban demasiado de acuerdo con la decisión de que Rocío Carrasco fuese la heredera universal, y, además, se unieron a las quejas de su ex, Antonio David Flores, sabiendo, supuestamente, todo lo que ella había sufrido durante su matrimonio con el que fuese Guardia Civil.

Por su parte, la ganadora de Supervivientes ha desmentido estos hechos y se ha intentado mostrarse conciliadora con Rocío, asegurando que la quiere mucho, como en su día quiso a su madre. En cambio, en 2011 una decisión de última hora avivó todavía más la tensión, porque, a pesar de encontrarse en la lista de invitados, Rosa decidió no presentarse a la boda de Rocío con Fidel Albiac, tras una conversación con los miembros de su hogar que la disuadieron de estar en el enlace.

No obstante, todo se rompió por completo cuando Rosa dejó de defender a Rocío en público apoyando a los nietos del campeón de España de boxeo, Rocío y David Flores, ya que la estilista aseguró que no entendía la decisión de Rocío de alejarse de sus vástagos: "Yo por mis hijos haría lo que fuese", explicaba. De la misma manera, se ha confesado dolida al escuchar algunos de los comentarios que le ha dedicado su sobrina, que sigue relatando los porqués de su desencuentro con los Mohedano en la nueva entrega de su docuserie. Desde esta emisión, las dos mujeres no han parado de intercambiar reproches mutuos que ahora les llevarán a verse las caras ante la justicia.

