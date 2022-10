¿Cuánto costó y quién pagó el tratamiento de Rocío Jurado en Houston? Rocío Carrasco responde

Rocío Carrasco reapareció anoche en televisión para matizar las últimas declaraciones de Rosa Benito sobre el coste económico de la estancia de Rocío Jurado en Houston. Según contó la que fuera mujer de Amador Mohedano en Fiesta, el nuevo programa de Emma García, la gala Rocío siempre, de Televisión Española, no se hizo para sufragar los gastos de la enfermedad que padecía la cantante. "¿Rocío Jurado no tenía liquidez? ¡Estamos locos! ¿Vosotros no sabéis que Rocío Jurado tenía un seguro maravilloso? Por que sí lo tenía. Y era muy bueno. Os lo puedo asegurar", declaró convencida.

Sin embargo, Rocío Carrasco afirmó todo lo contrario, basándose en la facturación de la primera etapa de la artista en Houston y la facturación de la famosa gala. Tal y como contó en el debate de En el nombre de Rocío, con el dinero de aquel espectáculo su madre ganó lo suficiente para pagar las facturas de su primera estancia en Houston, concretamente, en la clínica Anderson, un centro "privado y carísmo".

"Mi madre no tuvo seguro médico privado hasta un año o dos antes de que le diagnostiquen lo que se le diagnostica. No se lo saca ella, se lo sacan. Y me lo sacan a mí y a mis hijos. Ese seguro le cubre toda la enfermedad que ella se trata aquí en España, en el Hospital Montepríncipe, en Madrid. Le cubre todo, operación, pruebas, estancia...", comenzó diciendo. "Pero cuando nosotros decidimos irnos a Houston, ese seguro no sirve para Houston", aclaró.

La gala Rocío siempre se grabó en noviembre de 2005 y se emitió un mes después, en diciembre. "Y en febrero de 2006 Rocío Jurado paga 246.589,50 dólares", reveló Rocío Carrasco. "Señores, ¿se hizo la gala para pagar Houston o no se hizo para pagar Houston? A ver si queda claro ya de una vez", sentenció, recordando que la artista recibió 250.000 euros del espectáculo de Televisión Española, una cifra que se corresponde casi exactamente con el dinero destinado al tratamiento de Houston. "Yo creo que esa es la totalidad de la primera estancia en Houston", insistió.

"Houston es como un expediente X. Primero se dijo que lo paga Ortega Cano. Luego la información se amplía y se dice que Ortega tenía facturas de todo, que incluso había tenido que haber vendido o hipotecado una parte de Yerbabuena para hacer frente a esos gastos. Se dice que Ortega lo paga, que Ortega se hipoteca y luego está Rosa Benito diciendo que si lo he pagado yo con la venta de la casa", añadió Rocío Carrasco muy seria.

Cronología de la enfermedad de Rocío Jurado

El 30 de julio del 2004 Rocío Jurado sintió unos fuertes dolores abdominales cuando pasaba unos días de descanso en Chipiona y tuvo que trasladarse urgentemente a Madrid. El 2 de agosto fue intervenida en el hospital Montepríncipe de Madrid y estuvo casi 20 días ingresada. El 17 de septiembre, anunció que padecía cáncer de páncreas y que se marchaba a Houston para seguir un tratamiento. "Me voy mañana a Houston, a la clínica Anderson. El doctor norteamericano Thomas Brown ha visto el informe y ha dicho que el tumor se eliminó en la operación, pero que hay que seguir un tratamiento que durará unas seis semanas", declaró en una rueda de prensa.

El 11 de diciembre la cantante regresó a Madrid con 12 kilos menos tras concluir su tratamiento en Houston. A partir de ese momento, sus viajes al otro lado del charco se hicieron habituales, ya que tenía que acudir a sus revisiones médicas. En enero de 2006, se sometió a una nueva cirugía en Houston que se complicó y tuvo que ser ingresada en la UCI. Su estado de salud era tan delicado que estuvo tres meses en el hospital hasta que logró estabilizarse. El 23 de marzo, regresó definitivamente a Madrid en un avión medicalizado. Finalmente, la artista falleció el 1 de junio de 2006 en su casa.

