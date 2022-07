Rocío Carrasco explica por qué cree que Rosa Benito no siempre 'estuvo a la altura'

A pesar de que Rocío Carrasco ha reconocido en En el nombre de Rocío que tiene muy buenos recuerdos y anécdotas con Rosa Benito durante muchos años de su vida, la hija de Rocío Jurado asegura que hay una etapa en la que todo cambió. Tras explicar que la enfermedad de su madre provocó que muchos miembros de su familia aprovecharan el momento para buscar nuevas fuentes de ingresos, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha contado que la peluquera de su madre protagonizó varios "desplantes" a la artista una vez ya había comenzado su andadura televisiva por los platós de Mediaset. "A ella no puedo decirle nada, quitando algún hecho puntual de la última etapa. Tengo anécdotas, dentro de la propia enfermedad y Houston donde me sacaba una sonrisa, y eso para mí era muy importante. Pero hay una etapa en la que por ese afán de colocarse en ese mundo no estuvo a la altura con ella", ha dicho la protagonista del documental.

Rocío Carrasco ha contado que unas navidades antes de irse a Houston vio cómo su madre estaba llorando en la cama por lo que considera un desplante de la exmujer de Amador Mohedano. "Mi madre tenía muchas raíces en el pelo y al entrar en la habitación nos la encontramos muy triste. Fue entonces cuando nos contó que había llamado a Rosa y ella le había dicho que cómo iba a ir ella a arreglarle el pelo si ahora era a ella a quien la peinaban. A mí me dio una impresión muy grande porque no me lo podía creer", ha confesado la hija de la intérprete de Señora, afirmando que nunca lo quiso hablar con la peluquera porque no quería crear más tensiones en esos momentos.

"No quería que mi madre se percatase de que yo le había dicho algo, porque si ella hubiera querido que se lo dijera me lo habría dicho", ha añadido Rocío. "Esta historia la sé porque ella me la cuenta, pero sé que en otras ocasiones también la llamó para que la arreglase, porque mi madre era muy presumida y no le gustaba verse tan delgada o con canas, y tuvo que llamar a Conchi (la hermana de José Ortega Cano), que tenía una peluquería, porque en esos momentos Rosa no quería", ha explicado la colaboradora de Mediaset sobre la que fuera peluquera de su madre.

A pesar de todo lo que Rocío está contando sobre su familia televisiva, por ahora la mayoría guarda silencio y no ha contestado públicamente a las declaraciones del documental. La única que ha querido por ahora mandar un mensaje a través de sus perfiles sociales ha sido Rosa Benito, que tras escuchar que la hija de Rocío Jurado les llamaba "jauría", publicó varias fotografías familiares dejando claro la buena relación que tuvieron siempre. "Una imagen vale más que mil palabras. Son fotos de mi álbum personal y que quiero compartir porque hablan por sí solas", escribió junto a algunas imágenes en las que todos se abrazaban y disfrutaban de momentos juntos.