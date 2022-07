Los motivos por los que Rocío Carrasco opina que la boda entre su madre y Ortega Cano no fue un acierto

Rocío Carrasco ha manifestado en diversas ocasiones que, bajo su punto de vista, la boda entre su madre y José Ortega Cano no fue una buena idea. Ahora, la hija de Rocío Jurado ha explicado en En el nombre de Rocío tal afirmación. "Ella durante el matrimonio sufrió mucho. Creo que José no supo valorar a la mujer que tenía y con la que se había casado. Creo que en determinados momentos él no se comportó correctamente", ha asegurado. Además, Rocío ha añadido que toda su familia conocía los desaires que el torero hacía a su mujer. "He vivido cosas puntules, pero sé todas porque ella me las contaba. Además, ella era muy dada a dejarme notas. Se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo. Y por situaciones como tales ella decide un día que 'no puedo más, me voy a separar'", ha continuado.

Rocío Carrasco ha hablado largo y tendido de la relación entre su madre y su segundo marido, Ortega Cano y ha manifestado que ella lo que no quería era ver sufrir a su madre, quien cree que lo dio todo en el matrimonio con el torero. "No se merecía las situaciones que se generaban y se daban. Ella se merecía haber sido feliz y haber vivido los últimos años bien", ha dicho muy emocionada. "Los demás pudieron hacer mucho más. Además de protegerla, podían haberla animado para que tomara la decisión que tomó con Pedro Carrasco", ha contado la colaboradora de Sálvame, explicando que ahí no está hablando ni de Amador Mohedano ni de Rosa Benito, sino de Gloria. "A mi tía no le interesaba que esa relación terminara. Por eso cuando hablaba de la separación de mis padres dije que la hubiera perdonado esa influencia que tuvo con mi madre. No le hubiera dado importancia pero a lo largo de los años la influencia es contraria ante una situación que no tiene nada que ver a la de mi padre. Es lo que no entiendo y no perdono", ha zanjado.

Además, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha afirmado en su testimonio que el tema de la separación ya se había hablado con Ortega Cano, pero al poco tiempo Rocío Jurado tuvo que enfrentarse a su enfermedad y la situación se convirtió en un horror. Tal y como afirma la hija de la artista, Rocío Jurado protegió en más de una ocasión a su marido y su mano derecha, Juan de la Rosa, gran amigo y uno más en la familia de la intérprete de Como una ola, se marchó de casa después de presenciar una situación incómoda con el diestro. "No podía. Sufría. No quería estar en el mismo sitio que estuviera José. Él veía que ella no tenía lo que se merecía. No lo soportó", ha comentado tajante, añadiendo que toda la familia eran conscientes de lo que pasaba.

Rocío Carrasco ha asegurado durante el último episodio de En el nombre de Rocío que la relación entre Rocío Jurado y Ortega Cano era "tóxica" y, como consecuencia, su madre acabó estando anulada: "Tenía mucho carácter para determinadas cosas, pero ese carácter estaba sepultad y anulado. Fue perdiiendo fuerza para esas cosas según van acaeciendo los acontedimientos".